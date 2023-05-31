Morre John Beasley, ator de 'Everwood', aos 79 anos

Ator John Beasley para a premiere de "A Haunted House 2", em abril de 2014 Crédito: Shutterstock

Nessa terça-feira (30), John Beasley morreu aos 79 anos. Segundo o The Hollywood Reporter, o astro de "Everwood" morreu após sua saúde "piorar inesperadamente".

O artista estava em um hospital em Omaha, Nebraska, e fez testes no fígado. O filho, Mike, foi o primeiro a confirmar a morte do ator.

"Você sabe que isso faz parte da vida, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Perdi meu melhor amigo hoje. Eles dizem que você nunca deve conhecer seus heróis porque eles não são quem você pensava que eram. Isso é tão errado. Meu herói era meu pai", escreveu em uma homenagem no Facebook.

CARREIRA DE JOHN BEASLEY

Apesar de estrear na profissão em 1989, o sucesso não veio logo no início. A carreira de John Beasley começou a ganhar destaque depois de participar do show "Brewster Place", comandado por Oprah Winfrey.

O ator apareceu também em "Rudy", "The Mighty Ducks" e "The General's Daughter".

Seu maior sucesso veio com a série "Everwood" (2002-2006), que tinha em seu elenco Betty White.