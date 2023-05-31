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Luto

Morre John Beasley, ator de 'Everwood', aos 79 anos

Ator faleceu nesta terça-feira (30), após piora na saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 11:25

Ator John Beasley para a premiere de
Ator John Beasley para a premiere de "A Haunted House 2", em abril de 2014 Crédito: Shutterstock
Nessa terça-feira (30), John Beasley morreu aos 79 anos. Segundo o The Hollywood Reporter, o astro de "Everwood" morreu após sua saúde "piorar inesperadamente".
O artista estava em um hospital em Omaha, Nebraska, e fez testes no fígado. O filho, Mike, foi o primeiro a confirmar a morte do ator.
"Você sabe que isso faz parte da vida, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Perdi meu melhor amigo hoje. Eles dizem que você nunca deve conhecer seus heróis porque eles não são quem você pensava que eram. Isso é tão errado. Meu herói era meu pai", escreveu em uma homenagem no Facebook.
CARREIRA DE JOHN BEASLEY
Apesar de estrear na profissão em 1989, o sucesso não veio logo no início. A carreira de John Beasley começou a ganhar destaque depois de participar do show "Brewster Place", comandado por Oprah Winfrey.
O ator apareceu também em "Rudy", "The Mighty Ducks" e "The General's Daughter".
Seu maior sucesso veio com a série "Everwood" (2002-2006), que tinha em seu elenco Betty White.
John Beasley deixa a esposa Judy, os filhos Mike e Tyrone, a nora Katie e os netos Evan, Miles, Olivia, Mika, Darius e Malik Beasley, jogador da NBA.

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