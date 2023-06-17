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Em 2022

Wanessa Camargo diz que foi convidada para o BBB: 'Ainda bem que não fui'

A cantora disse que seria apontada como vilã da atração devido ao seu momento de vida na época
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 08:42

A cantora Wanessa Camargo
Wanessa Camargo disse que não teve incentivo de pessoas ao seu redor Crédito: Instagram/@wanessa
A cantora Wanessa Camargo revelou em entrevista ao "The Noite", com Danilo Gentili, que foi convidada para ser uma das participantes do BBB 22, o mesmo de Arthur Aguiar, Jade Picon e Pedro Scooby, mas não teve incentivo de pessoas ao seu redor para aceitar a proposta. "Ainda bem que não fui", disse.
A artista contou  que não recebeu apoio. “Não tive apoio de ninguém. Todo mundo: ‘não vai, não vai’. Estava querendo movimentar minha vida, sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", contou.
Ainda segundo a artista, a decisão de não ir para a casa mais vigiada do Brasil também veio devido ao momento vivido por ela, que poderia ser apontada com vilã da atração. "Aquele momento eu estava na minha vida muito jogando tudo com a barriga e sem saber que rumo você vai. Estava meio vegetal. Não fui e acabei em outro movimento de mudança. Hoje, vejo que ainda bem que eu não fui. Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada”, afirmou.

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