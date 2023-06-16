Denilson pede que Justiça bloqueie prêmios de Belo na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram/@denilsonshow/@belo

Uma briga de mais de 20 anos envolvendo o pentacampeão Denilson e o cantor Belo acaba de ganhar mais um capítulo. Segundo informações do colunista Diego Garcia, do Uol, o ex-jogador pediu que a Justiça bloqueasse qualquer prêmio em dinheiro ou bem móvel que o músico conquistasse no programa Dança dos Famosos, da Rede Globo. Conforme publicou o colunista, o pedido foi enviado à 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo em maio deste ano mas ainda não foi acatado pela Justiça.

A briga entre Denilson e Belo começou nos anos 2000. O ex-jogador gerenciava a banda de pagode em que o músico era vocalista mas, naquele ano, Belo saiu do grupo e iniciou a carreira solo. Denilson, por sua vez, o processou por quebra de contrato. Em 2004, o músico foi condenado a pagar uma indenização ao ex-jogador de R$ 388.310,15. Atualmente, a dívida supera R$ 7 milhões.

Ainda segundo a coluna, o valor é contestado pela defesa do músico, enquanto a defesa do ex-jogador pede que o valor da dívida seja atualizado com juros de mora de 1% ao mês, custos processuais e honorários de 10%.