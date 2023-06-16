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Música

Caetano Veloso é convidado por papa Francisco para evento no Vaticano

Cantor foi chamado para as comemorações do Museu de Arte Contemporânea da cidade, mas ainda não confirmou presença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 10:02

Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Zimel Press/Folhapress
O papa Francisco convidou o músico brasileiro Caetano Veloso para um evento no Vaticano. A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina.
Ainda que o convite tenha sido confirmado pela assessoria do cantor à imprensa, Caetano ainda não respondeu ao convite da autoridade. Na data, ele tem um show marcado em Paris na França, como parte de sua turnê.
O artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando se apresenta na cidade de Roma.
Caetano Veloso no momento trabalha na parte internacional da turnê "Meu Coco", que divulga o disco homônimo de 2021. Ele já se apresentou em países como a Argentina, o Chile e o Uruguai, e agora percorre a seção europeia da viagem.

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