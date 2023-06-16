Caetano Veloso é convidado por papa Francisco para evento no Vaticano

Caetano Veloso, durante o trigésimo Prêmio da Música Brasileira, no dia 31 de maio, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Zimel Press/Folhapress

O papa Francisco convidou o músico brasileiro Caetano Veloso para um evento no Vaticano. A ocasião é a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, que acontece no dia 23 de junho na Capela Sistina.

Ainda que o convite tenha sido confirmado pela assessoria do cantor à imprensa, Caetano ainda não respondeu ao convite da autoridade. Na data, ele tem um show marcado em Paris na França, como parte de sua turnê.

O artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando se apresenta na cidade de Roma.