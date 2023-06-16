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Eterna

Família de Gloria Maria reativa perfil oficial de apresentadora: 'Deixem viver'

Fãs foram surpreendidos por novas postagens; famosos comentaram publicações e expressaram carinho pela jornalista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:59

A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Instagram/@gloriamariareal
Os seguidores da jornalista Gloria Maria, morta há 4 meses, foram surpreendidos na tarde desta quinta-feira, 15, com novas postagens no perfil oficial da apresentadora. As publicações carregavam a mesma mensagem, em referência a uma fala sua: "A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso". Dentre as novas fotos estão retratos pessoais e um post replicando o mesmo recado.
Ao verem as publicações, fãs e celebridades publicaram mensagens de saudades e carinho pela personalidade de Gloria. "Você ainda me inspira", comentou uma internauta. "Sempre sábia!", reiterou outra. Dentre os famosos, Angélica e Sabrina Sato aproveitaram para homenagear a jornalista e expressar carinho.
Gloria Maria morreu em fevereiro deste, aos 73 anos, vítima de câncer. Na época, a apresentadora estava em tratamento para combater metástases cerebrais.
A morte de Gloria repercutiu em todo o País. Colegas de trabalho, fãs e amigos realizaram diversas homenagens a ela e relembraram sua brilhante carreira no jornalismo.

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