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Crime

Mãe de Jeff Machado comemora prisão de suspeito de matar ator

Maria das Dores Machado chama Bruno de Souza Rodrigues, que estava foragido da Justiça desde o último 2, de pessoa 'fria e sanguinária'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:35

O ator Jeff Machado
O ator Jeff Machado Crédito: Reprodução/Instagram/@jeffmachadocosta
A prisão de Bruno de Souza Rodrigues, suspeito de matar o ator Jeff Machado trouxe alívio para a família do ator em Araranguá, no sul de Santa Catarina nesta quinta-feira (15). A mãe do artista Maria das Dores Machado se pronunciou sobre a operação que resultou na captura do produtor, escondido em um prédio no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Ele estava foragido há duas semanas, quando foi decretada pela Justiça a prisão temporária dele e de outro suspeito do crime, Jeander Vinícius da Silva Braga.
"Hoje é um dia que irá ficar marcado na minha vida. Quero agradecer primeiro a Deus e a Jesus que atenderam ao meu pedido", começou ela . "Estava sofrendo muito porque o assassino do meu filho estava solto. É muito sofrimento a saber que uma pessoa cruel e maquiavélica arquitetou e matou o seu filho estava solto. Pior, se passando por inocente para ficar impune", desabafou a pedagoga aposentada à reportagem.
Maria das Dores prosseguiu falando sobre a prisão de Bruno. "Agora respiro melhor. Sei que o nosso advogado Jairo Magalhães, a delegada do caso Elen Souto e todos os policiais trabalharam nas investigações e na prisão desse rapaz. Hoje é um dia de agradecimento a todos vocês que participaram dessa busca, desse encontro e dessa prisão desse assassino frio e sanguinário".
A mãe de Jeff prometeu continuar lutando para que o crime seja finalmente esclarecido. "Se tiver outras pessoas envolvidas, que elas sejam descobertas. A luta vai continuar, mas hoje é um dia de vitória, de missão cumprida e nós vamos até o fim para que tudo seja muito bem feito e a justiça completa seja feita", concluiu.
Jefferson Machado, 44, encontrado morto na segunda-feira (22) após quatro meses desaparecido. Ele estava amarrado, em posição fetal, dentro de um baú concretado a dois metros de profundidade, no bairro de Campo Grande, zona oeste da cidade. Foi necessária a participação de nove homens, alguns munidos de britadeiras picaretas e pás, para remover o corpo do ator.

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