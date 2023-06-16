Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Nasce filho de Al Pacino, que é pai pela 4ª vez aos 83 anos

Criança é fruto do relacionamento do artista com namorada de 29 anos
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:26

Al Pacino no 71º Festival Internacional de Cinema de Venice, em setembro de 2014 Crédito: Shutterstock
Al Pacino é novamente pai, aos 83 anos. O ator e sua namorada Noor Alfallah, 29, já deixaram a maternidade, nos últimos dias, com um menino chamado Roman Pacino. A assessoria do artista confirmou o nascimento e o nome do bebê nesta quinta-feira (15) ao site TMZ, mas não deu precisão da data.
O casal, inclusive, foi flagrado pelo site norte-americano jantando juntos em Los Angeles nesta quarta-feira (14), com Noor já sem a barriga de gestação. A mulher, 54 anos mais jovem do que ele, tem um relacionamento com o produtor desde abril de 2022.
No início de junho, após a divulgação da espera da criança, fontes próximas ao casal informaram ao TMZ que o cineasta pediu exames de DNA para que a namorada, de 29 anos, confirmasse que o filho esperado seria dele. Ele teria problemas médicos e se surpreendeu com a notícia já que não acreditava que fosse capaz de engravidar mais.
Al Pacino já tem três filhos de duas mulheres diferentes, sendo dois com Beverly D'Angelo e um com Jan Tarrant. Já Noor teve um relacionamento anterior com o cantor Mick Jagger.

Veja Também

Débora Falabella revela que foi substituída por irmã em 'O Clone'

Deborah Secco revela diagnóstico de doença sem cura que acomete toda a família

Finalista do 'MasterChef Austrália' é condenado por 43 crimes de abuso sexual infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados