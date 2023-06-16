Débora Falabella revela que foi substituída por irmã em 'O Clone' Crédito: Jardiel Carvalho (F)/Folhapress

Débora Falabella abriu uma conta no Tik Tok não faz muito tempo, mas já vem conquistando a adoração dos seguidores com vlogs e histórias compartilhadas. Na última quarta-feira (14), a atriz revelou uma delas e contou que precisou ser substituída pela irmã mais velha e também atriz, Cynthia, em 'O Clone', novela exibida na Globo em 2001.

Débora relatou que contraiu meningite viral e precisou ser internada durante as gravações, mas Mel, a personagem que ela interpretava, não poderia desaparecer instantaneamente. Dessa forma, o diretor encontrou uma solução: "Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês antes em Belo Horizonte e falou: 'é isso, vou colocar sua irmã para te substituir, ela será sua dublê'".

A atriz reproduziu a fala da irmã, que contou como saiu às pressas de Belo Horizonte (onde morava) e fez as adaptações necessárias para interpretar a personagem: "eu lembro que fui colocar as roupas e não serviam direito, tiveram que fazer uma adaptação".