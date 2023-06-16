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Novela

Débora Falabella revela que foi substituída por irmã em 'O Clone'

Cynthia Falabella interpretou papel da caçula em cena de novela de 2001, segundo atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:23

Débora Falabella relembra como foi viver a dependente química
Débora Falabella revela que foi substituída por irmã em 'O Clone' Crédito: Jardiel Carvalho (F)/Folhapress
Débora Falabella abriu uma conta no Tik Tok não faz muito tempo, mas já vem conquistando a adoração dos seguidores com vlogs e histórias compartilhadas. Na última quarta-feira (14), a atriz revelou uma delas e contou que precisou ser substituída pela irmã mais velha e também atriz, Cynthia, em 'O Clone', novela exibida na Globo em 2001.
Débora relatou que contraiu meningite viral e precisou ser internada durante as gravações, mas Mel, a personagem que ela interpretava, não poderia desaparecer instantaneamente. Dessa forma, o diretor encontrou uma solução: "Jayme Monjardim, diretor da novela, tinha conhecido minha irmã um mês antes em Belo Horizonte e falou: 'é isso, vou colocar sua irmã para te substituir, ela será sua dublê'".
A atriz reproduziu a fala da irmã, que contou como saiu às pressas de Belo Horizonte (onde morava) e fez as adaptações necessárias para interpretar a personagem: "eu lembro que fui colocar as roupas e não serviam direito, tiveram que fazer uma adaptação".
Débora revelou que a cena em que Mel, uma dependente química, teve um ataque de raiva, foi uma das mais difíceis da novela. "Tudo isso para dizer que eu acho que pela primeira vez na televisão brasileira que uma irmã substituiu a outra e fez isso muito bem", completou.

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