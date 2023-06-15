Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Finalista do 'MasterChef Austrália' é condenado por 43 crimes de abuso sexual infantil
11 vítimas

Finalista do 'MasterChef Austrália' é condenado por 43 crimes de abuso sexual infantil

Segundo o jornal The New York Post, nesta quarta-feira, 14, o ex-treinador de natação foi preso após um julgamento que durou vários meses e o pedido de fiança foi recusado.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 18:47

Paul Douglas Frost, finalista do MasterChef Austrália 2009, foi considerado culpado por cometer 43 crimes de abuso sexual infantil envolvendo 11 vítimas, entre 1990 e 2000. Segundo o jornal The New York Post, nesta quarta-feira, 14, o ex-treinador de natação foi preso após um julgamento que durou vários meses e o pedido de fiança foi recusado.
Paul Douglas Frost
Paul Douglas Frost foi considerado culpado por cometer 43 crimes de abuso sexual infantil envolvendo 11 vítimas Crédito: Reprodução MasterChef Austrália
Ainda de acordo com o veículo, entre as vítimas de Frost, está uma pessoa que ele abusou entre os 10 e 16 anos dela, enquanto estava sob seus cuidados. Há ainda várias acusações, bem como o aliciamento de menores de 14 anos para atividade sexual ilegal. Todas as vítimas foram suas alunas.
Avaliado no Tribunal Distrital de Downing Center, em Sidney, o caso não chegou a um veredicto unânime, mas a maioria votou como culpado. Com isso, a juíza Sarah Huggett reiterou a necessidade da unanimidade. Frost terá uma audiência de sentença em agosto.

Veja Também

Deborah Secco revela diagnóstico de doença sem cura que acomete toda a família

Ana Maria lembra de carro autônomo do ES que a atropelou; que fim levou o veículo?

Novo álbum de D2 une samba e terreiro e busca 'batida perfeita'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados