Finalista do 'MasterChef Austrália' é condenado por 43 crimes de abuso sexual infantil

Paul Douglas Frost, finalista do MasterChef Austrália 2009, foi considerado culpado por cometer 43 crimes de abuso sexual infantil envolvendo 11 vítimas, entre 1990 e 2000. Segundo o jornal The New York Post, nesta quarta-feira, 14, o ex-treinador de natação foi preso após um julgamento que durou vários meses e o pedido de fiança foi recusado.

Paul Douglas Frost foi considerado culpado por cometer 43 crimes de abuso sexual infantil envolvendo 11 vítimas Crédito: Reprodução MasterChef Austrália

Ainda de acordo com o veículo, entre as vítimas de Frost, está uma pessoa que ele abusou entre os 10 e 16 anos dela, enquanto estava sob seus cuidados. Há ainda várias acusações, bem como o aliciamento de menores de 14 anos para atividade sexual ilegal. Todas as vítimas foram suas alunas.