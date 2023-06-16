Perdão

Carlos Santana diz que perdoou homem que o abusou quando era criança

Em entrevista à People, o guitarrista salientou que refletiu sobre o trauma e aprendeu a olhar para todos com compaixão
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 09:58

O guitarrista mexicano Carlos Santana
O guitarrista mexicano Carlos Santana Crédito: Reprodução/Instagram/@carlossantana
Carlos Santana, 75, contou que perdoou o homem que o abusou quando tinha entre 10 e 12 anos. Em entrevista à People, divulgada nesta quinta-feira (15), o guitarrista salientou que refletiu sobre o trauma e aprendeu a olhar para todos com compaixão.
"Aprendi a olhar para todos que já se esforçaram para me machucar, me rebaixar ou me fazer sentir menos, como se tivessem 5 ou 6 anos de idade, e sou capaz de olhar para eles com compreensão e compaixão."
"Essa pessoa que abusou de mim sexualmente, em vez de mandá-la para o inferno para sempre, eu a visualizei como uma criança e, atrás dela, existia muita luz. Então, posso mandá-lo para a luz ou mandá-lo para o inferno, sabendo que, se eu mandá-lo para o inferno, irei com ele. Mas se eu o encaminhar para a luz, também irei com ele."
"Existe um ditado: 'Pessoas feridas machucam pessoas'. É a minha dor. Aconteceu comigo. Mas se você abrir a mão e deixá-la ir, não sentirá mais isso."
O QUE ACONTECEU COM CARLOS SANTANA?
À Rolling Stone em 2000, Carlos Santana contou que foi abusado "quase todos os dias" por um homem norte-americano que cruzava a fronteira do México e lhe dava presentes.
O guitarrista pontuou que se sentia culpado e envergonhado pelo que tinha acontecido.
Em 2014, ao The Guardian, que seu agressor era um turista que tinha se tornado amigo de seus pais.

