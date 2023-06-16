Irmã de Neymar, Rafaella Santos fala sobre Gabigol: "O amor continua" Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaella/@gabigol

Durante participação no podcast "PodCats", desta quinta-feira (15), Rafaella Santos falou sobre o relacionamento com Gabigol, com quem namorou em 2015, entre idas e vindas. Na conversa comandada por Camila Loures e Lucas Guimarães, a irmã de Neymar teve que distribuir cartões vermelhos e verdes para algumas pessoas com quem já teve alguma relação. Quando questionada sobre o que daria ao ex-namorado, a influencer logo disse: "O amor continua".

Aos apresentadores, ela explicou que, mesmo não estando mais em um relacionamento com o jogador, nutre carinho por ele e, por isso, escolheu o cartão verde. "Acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, mas pelo contrário. É um menino que merece muito respeito", disse.

Outras celebridades também foram citadas na brincadeira. O nome de Bruna Marquezine, por exemplo, ex-cunhada de Rafaella, apareceu e a influenciadora também garantiu o cartão verde. "Não tenho nada contra, é uma menina de um coração gigante. Acho ela espetacular", declarou.