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Irmã de Neymar, Rafaella Santos fala sobre Gabigol: "O amor continua"

Durante brincadeira, influenciadora distribuiu cartões verdes e vermelhos a pessoas com quem já conviveu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:28

Irmã de Neymar, Rafaella Santos fala sobre Gabigol:
Irmã de Neymar, Rafaella Santos fala sobre Gabigol: "O amor continua" Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaella/@gabigol
Durante participação no podcast "PodCats", desta quinta-feira (15), Rafaella Santos falou sobre o relacionamento com Gabigol, com quem namorou em 2015, entre idas e vindas. Na conversa comandada por Camila Loures e Lucas Guimarães, a irmã de Neymar teve que distribuir cartões vermelhos e verdes para algumas pessoas com quem já teve alguma relação. Quando questionada sobre o que daria ao ex-namorado, a influencer logo disse: "O amor continua". 
Aos apresentadores, ela explicou que, mesmo não estando mais em um relacionamento com o jogador, nutre carinho por ele e, por isso, escolheu o cartão verde. "Acho que as pessoas esperam que a gente se odeie, mas pelo contrário. É um menino que merece muito respeito", disse. 
Outras celebridades também foram citadas na brincadeira. O nome de Bruna Marquezine, por exemplo, ex-cunhada de Rafaella, apareceu e a influenciadora também garantiu o cartão verde. "Não tenho nada contra, é uma menina de um coração gigante. Acho ela espetacular", declarou.
A atual cunhada Bruna Biancardi, namorada de Neymar, também recebeu o cartão verde de Rafaella. "Tem um coração muito bonito, tenho uma admiração muito grande por ela", finalizou.

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