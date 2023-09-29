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Almofadas, novo carpete e apresentação positiva: as exigências de Meghan e Harry para visitar escola

De acordo com o Daily.Mail, representantes dos duques de Sussex fizeram uma série de exigências para que o casal fizesse visita à escola de Nova York
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 10:52

Harry irá à Abadia de Westminster para a coroação, mas Meghan ficará nos EUA com seus filhos
Harry e Meghan Markle fizeram solicitações específicas para a escola P.S. 123 em Harlem onde planejavam filmar para um documentário da Netflix Crédito: Reuters
Durante a visita do príncipe Harry e Meghan Markle a Nova York em 2021, a equipe do casal fez solicitações específicas para a escola P.S. 123 em Harlem, onde planejavam filmar para um documentário da Netflix. Conforme e-mails obtidos pelo DailyMail.com, os representantes de Harry e Meghan solicitaram almofadas e um novo carpete para a escola, buscando assegurar uma apresentação positiva da visita.
Na ocasião, Meghan leu seu livro infantil, The Bench, para uma turma de alunos do segundo ano em um evento ao ar livre na escola. Ela estava vestida com um casaco de caxemira Loro Piana avaliado em US$ 5.840 (aproximadamente R$ 29.420) e calças de US$ 1.680 (cerca de R$ 8.462,40), valores convertidos com base na cotação do dólar (R$ 5,03) desta quinta-feira, 28.
De acordo com o site, os documentos revelam que a equipe da Archewell, organização do casal, distribuiu formulários de consentimento para estudantes e professores da escola primária, autorizando a filmagem do evento. Além disso, os alunos e funcionários foram instruídos a não fazer comentários "negativos" sobre o projeto ou o casal.
Quando questionada sobre o propósito da filmagem, a equipe não forneceu respostas muito detalhadas, indicando que as imagens capturadas poderiam ser utilizadas em um futuro documentário, sem intenção promocional.
O DailyMail.com tentou obter um comentário da Archewell sobre as informações reveladas nos e-mails, mas não houve resposta até o momento da publicação da matéria.

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