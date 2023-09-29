Sandy e Lucas cantam juntos após divórcio e fãs choram no programa 'Altas Horas'

Sandy e Lucas anunciaram a separação Crédito: Instagram@sandyoficial

Sandy e Lucas Lima estarão no programa Altas Horas no próximo sábado, 30, e as primeiras imagens da prévia do programa começaram a ser divulgadas nesta quinta-feira, 28, durante a programação da TV Globo. Nas imagens, Sandy aparece cantando Meu Disfarce, com o pai Xororó, Me Espera, com o cantor Thiaguinho, e a música Areia, com o agora ex-marido Lucas Lima.

Vale ressaltar que a canção "Me Espera" foi composta pelo casal durante um momento de crise. No teaser apresentado, Lucas aparece cantando do seu assento, próximo da plateia. Outros trechos do comercial mostram ainda algumas pessoas se emocionando e fãs chorando. A locução se limita a dizer que o programa será muito "especial e emocionante".