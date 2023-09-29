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Especial

Sandy e Lucas cantam juntos após divórcio e fãs choram no programa 'Altas Horas'

Ex-casal gravou participação no programa da Globo um dia após o anúncio da separação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 10:33

Sandy e Lucas anunciaram a separação nesta segunda (25)
Sandy e Lucas anunciaram a separação Crédito: Instagram@sandyoficial
Sandy e Lucas Lima estarão no programa Altas Horas no próximo sábado, 30, e as primeiras imagens da prévia do programa começaram a ser divulgadas nesta quinta-feira, 28, durante a programação da TV Globo. Nas imagens, Sandy aparece cantando Meu Disfarce, com o pai Xororó, Me Espera, com o cantor Thiaguinho, e a música Areia, com o agora ex-marido Lucas Lima.
Vale ressaltar que a canção "Me Espera" foi composta pelo casal durante um momento de crise. No teaser apresentado, Lucas aparece cantando do seu assento, próximo da plateia. Outros trechos do comercial mostram ainda algumas pessoas se emocionando e fãs chorando. A locução se limita a dizer que o programa será muito "especial e emocionante".
A participação dos cantores no Altas Horas foi gravada na última terça-feira, 26, um dia após o anúncio do divórcio. Apesar de nenhum detalhe sobre a gravação ter sido confirmado pela Rede Globo - pessoas que estavam presentes disseram que celulares foram proibidos.

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