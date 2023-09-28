Relembre os casais de famosos que terminaram o relacionamento em 2023

Casais famosos que se separaram em 2023. Crédito: Créditos: @ochicoin/@sandyoficial/@rodrigogodoy_

Não existe amor em 2023? Ainda faltam três meses para o ano acabar e a lista de casais que decidiram colocar um ponto final na relação já está longa. Preta Gil, Fábio Porchat, Paula Fernandes, Luísa Sonza, Lexa e José Loreto são só algumas das celebridades que tiveram um rompimento amoroso, relembre alguns desses términos:

Fábio Porchat e Nataly Mega

Casados desde 2017, Fabio Porchat e Nataly Mega anunciaram o divórcio Crédito: Instagram/@fabioporchat

A bruxa estava solta no início do ano! Cinco casais decidiram começar o novo ano solteiros. O primeiro deles foi o Fábio Porchat e Nataly Mega, juntos há cinco anos. Segundo o ator, o término foi decidido no final de 2022, mas Porchat confirmou o seu divórcio bem no comecinho do ano.

Thales Bretas e Silva

Thales Bretas e Silva terminam namoro Crédito: Reprodução/Instagram

Outro casal que foi abalado pela virada de ano foi Thales Bretas e Silva, que estavam com quatro meses de namoro, mas terminaram durante uma viagem no período de virada do ano.

Rafa Kalimann e José Loreto

Rafa Kalimann e José Loreto Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann e o ator José Loreto também colocaram um fim na relação , após seis meses juntos. A assessoria da Rafa confirmou a informação após rumores, mas o motivo do término não foi divulgado.

Bela Gil e JP Demasi

Bela Gil e JP Demasi Crédito: Reprodução/Instagram

Janeiro também foi mês do divórcio da chef de cozinha Bela Gil e do empresário João Paulo Demasi, o casal estava juntos há 19 anos e são pais de Flor Gil, de 14, e Nino Gil, de 6.

Luis Navarro e Ivi Pizzott

Luis Navarro e Ivi Pizzott Crédito: Reprodução/@ivipizzott

Para finalizar a saga de rompimentos do mês de janeiro, o ator Luis Navarro, conhecido por interpretar o personagem Mark de "Todas as Flores", anunciou o fim do seu casamento com a bailarina Ivi Pizzott. Segundo Navarro, o motivo foi ele não ter tempo para cuidar de si mesmo. O término do casamento aconteceu quando Pizzott estava vivendo o puerpério da segunda filha do casal, Zuri, que na época tinha quatro meses. Devido a isso, muitos internautas acusaram Luis de insensível e egoísta.

Hariany Almeida e DJ Netto

Hariany Almeida e DJ Netto Crédito: Reprodução/Instagram

Já fevereiro foi menos cruel com o coração dos nossos casais famosos, com exceção da ex-BBB Hariany Almeida e do DJ Netto, que colocaram o fim do noivado três meses antes do casório, com tudo pronto para a cerimônia. O casal se conheceu durante o confinamento no reality show A Fazenda, em 2020. No mesmo ano, eles assumiram o relacionamento, mas logo terminaram. Cerca de dois anos depois, em 2022, reataram até que, em fevereiro de 2023, o DJ confirmou em suas redes sociais a separação.

Gabi Martins e Lincoln

Gabi Martins e Lincoln Lau estavam juntos desde dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@linfnx

Em março, foi a vez de Gabi Martins e Lincoln, juntos desde dezembro de 2022, terminarem o namoro. Na época, Gabi chegou a expor no Twitter uma traição de Lincoln e alegou que estava vivendo em uma relação tóxica. O gamer também se pronunciou afirmando que estava passando por momentos difíceis e depressão. O jovem ainda disse que sofreu agressões da cantora e que estava com a consciência tranquila sobre o motivo do término.

Sabrina Sato e Duda Nagle

Duda nagle e Sabrina sato Crédito: Reprodução @sabrinasato

Também em março, o casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle também chegou ao fim. Juntos desde 2016, a apresentadora e o ator anunciaram a separação por meio das redes sociais. Apesar do término, Sabrina afirmou que os dois continuam próximos, principalmente nos cuidados com a filha do casal, Zoe.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução @Cauareymond

Abril também foi palco de dois términos de casais muito conhecidos. O primeiro deles foi o Cauã Reymond e Mariana Goldfarb. Os dois estavam juntos desde 2016 , mas passaram por um processo de idas e vindas algumas vezes. O anúncio do término foi feito pela assessoria do ator.

Preta Gil e Rodrigo Godoy

Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chega ao fim, diz colunista Crédito: Instagram/@rodrigogodoy_

Além deles, Preta Gil e Rodrigo Godoy também se divorciaram em abril . A informação foi dada pelo colunista Thiago Sodré, que afirmou que o casal vivia momentos difíceis e que a cantora havia descoberto uma traição de Rodrigo com sua ex-estilista.

Luan Santana e Izabela Cunha

Izabela Cunha e Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram/@luansantana

Em maio, foi a vez de Luan Santana e Izabela Cunha romperem o noivad o após dois anos juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor, mas nenhum deles explicou o motivo do término.

Patrícia Ramos e Diogo Vitório

Diogo Vitório e Patrícia Ramos Crédito: Reprodução/Instagram

Outro relacionamento que chegou ao fim foi da apresentadora da Rede BBB, Patrícia Ramos e Diogo Vitório. Eles estavam juntos há cinco anos e, segundo Patrícia, o término foi de comum acordo.

Didi Wagner e Fred

Fred Wagner e Didi Wagner Crédito: Reprodução/Instagram

No mês de junho, a apresentadora Didi Wagner anunciou o fim do casamento de mais de duas décadas com Fred Wagner. Juntos desde 1998, os dois tiveram três filhas. Segundo Didi, a separação foi decidida pelos dois e que a prioridade do casal é cuidar das filhas.

Vitória Strada e Marcella Rica

Vitória Strada e Marcella Rica Crédito: Reprodução @Vitóriastrada

Assim como no mês de abril, em julho aconteceram dois rompimentos. O primeiro deles, das atrizes, Vitória Strada e Marcella Rica , juntas desde dezembro de 2019 e chegaram a ficar noivas em 2021. O anúncio do término foi feito no Instagram, onde confirmaram que o fim foi de comum acordo e que pretendiam continuar amigas.

Carla Diaz e Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari Crédito: Instagram/Carla Diaz

A atriz Carla Diaz e o deputado federal Felipe Becari (UNIÃO-SP) confirmaram o fim do relacionamento de quase dois anos no mês de julho. O anúncio foi feito através das redes sociais, mas ambos não deram muitos detalhes da motivação.

Bella Campos e Mc Cabelinho

MC Cabelinho e Bella Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@mccabelinho

Em agosto, a atriz Bella Campos e Mc Cabelinho terminaram em meio a polêmicas. Rumores nas redes sociais apontavam uma suposta traição do cantor. Os dois estavam juntos há oito meses e a atriz quem anunciou nas redes sociais o fim da relação.

Danielle Winits e André Gonçalves

André Gonçalves e Danielle Winits Crédito: Divulgação

A atriz Danielle Winits também anunciou o fim do seu casamento de sete anos com André Gonçalves. Em suas redes, a atriz informou que a decisão foi de comum acordo.

Nove casais se separaram em setembro

Setembro está marcado como um mês de términos surpreendentes. Casais , parece que a bruxa trabalhou muito em janeiro, descansou alguns meses e decidiu voltar com força neste mês; e conseguiu bater seu recorde do ano: NOVE casais romperam!

Rafa Kalimann e Antonio Bernardo Palhares

Rafa Kalimann e Antonio Crédito: Instagram/@rafakalimann

O primeiro deles foi da influenciadora Rafa Kalimann, que já apareceu aqui na lista, a ex-BBB terminou seu namoro de quatro meses com o empresário Antonio Bernardo Palhares. Kalimann anunciou o término em suas redes sociais no dia 12 de setembro, e informou que o motivo foi não conseguir se dedicar à relação.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci:

Jheny Santucci e Arthur Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram

O casal Arthur Aguiar e Jheny Santucci confirmaram o rompimento no dia 18 de setembro, três dias após anunciarem que a capixaba estava grávida. Os dois se conheceram em março e em pouco tempo descobriram a gravidez. O pronunciamento foi feito pelo ator em suas redes sociais, onde Arthur informou que eles tentaram engatar o namoro, por conta da chegada de um bebê, porém não deu certo, pois não era o que eles queriam.

Caio Paduan e Cris Dias

Caio Paduan e Cris Dias Crédito: Reprodução/Instagram

No dia 19, a assessoria do ator Caio Paduan e da jornalista Cris Dias anunciaram o divórcio do casal, que informou que a decisão foi de comum acordo. Eles estavam juntos desde 2018, segundo a equipe do ator, apesar do fim, os dois vão continuar amigos.

Luísa Sonza e Chico Moedas

Chico e Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram/@ochicoin

fim do relacionamento da cantora Luísa Sonza com o Chico Moedas, deu o que falar. A manhã de quarta-feira (20) do público foi movimentada, pois a cantora anunciou e informou o motivo do término do namoro de quatro meses, ao vivo, no programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Em meio às lágrimas, Luísa leu um depoimento, que expressava sua dor em ter sido traída por Chico, o momento chegou a comover a apresentadora Ana Maria.

Lexa e MC Guimê

MC Guimê e Lexa Crédito: Instagram@lexa

A cantora e o MC anunciaram que não estão mais juntos na quinta-feira (21). Eles estavam casados desde 2018 e juntos há oito anos. O anúncio foi feito através das redes sociais com desabafos de que, apesar de terem tentado fazer com que o relacionamento desse certo, não conseguiram permanecer juntos. Guimê chegou a postar algumas indiretas em seus stories sobre uma suposta traição de Lexa, mas nada foi confirmado. Os dois trocaram unfollows no Instagram.

Sandy e Lucas Lima

Sandy e Lucas Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@sandyoficial

O casal de cantores Sandy e Lucas Lima surpreenderam o público ao darem a notícia do término na segunda-feira (25). Os dois estavam juntos há 24 anos, sendo 15 anos de casados, e são pais de um filho de nove anos, Theo. Eles também anunciaram através das redes sociais, onde expressaram que a decisão não foi fácil de ser tomada, mas que o término foi tranquilo e sem brigas.

Paula Fernandes e André Gonçalves

Paula Fernandes e Rony Cecconello Crédito: Reprodução

A cantora Paula Fernandes, anunciou em seus stories, também na segunda-feira (25), o fim do seu namoro com o empresário Rony Cecconello. O casal estava junto desde 2019. Apesar de informar o término, a cantora não informou o motivo.

Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Twitter/@acboiadeira

Também na tarde da segunda-feira, o cantor Gustavo Mioto usou suas redes sociais para noticiar o fim do seu namoro de três meses com a cantora Ana Castela. O cantor informou que não houve brigas ou mágoas, mas que os dois seguiram caminhos diferentes.

Dalton Vigh e Camila Czerkes

Camila Czerkes e Dalton Vigh Crédito: Foto: Denise Andrade

Os atores Dalton Vigh e Camila Czerkes também se divorciaram. Os dois estavam casados há 11 anos, mas já estavam juntos desde 2009. O anúncio do fim foi feito pela assessoria do ator. Os dois são pais de gêmeos, Arthur e David, de sete anos e vão compartilhar a guarda das crianças.