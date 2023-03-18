Gabi Martins expõe traição de Lincoln Lau e fala em relacionamento abusivo

Gabi Martins e Lincoln Lau começaram a namorar em dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@linfnx

O história do fim do relacionamento de Gabi Martins e Lincoln Lau ganhou um plot twist. Durante a semana, o gamer anunciou o término com a ex-BBB em seu Instagram, na noite de quarta-feira (15).

Segundo o colunista Leo Dias, o casal teria se desentendido após a cantora posar com um relógio que ganhou do ex, o cantor Tierry, o que poderia ter gerado o fim da relação.

No Twitter, Lincoln questionou seus seguidores: “Fica postando coisa de ex tipo relógio, dizer o que família?”. Na sequência ele publicou: “Fui bloqueado no WhatsApp kkkkk”. Os posts foram apagados na sequência.

Porém, a história muda quando Gabi Martins foi às redes sociais totalmente abalada expor um caso de traição do streamer. Ela postou mensagens dizendo estar "inconformada com o que descobriu" e, na sequência, mostrou prints de conversas de Lincoln com a influenciadora Kamille Milane Loquetti.

“Isso foi domingo. Ele chamou a mulher para ir na casa dele”, explicou ela. Em seguida, a cantora apareceu chorando nos stories. “Estou extremamente decepcionada. É como se eu tivesse levado uma facada nas costas. Eu não ia me expor, mas depois disso não tem como”, afirmou ela.

Gabi Martins expõe prints da troca de mensagens de Lincoln com influencer Crédito: Instagram/@gabimartins

Em vídeo, Gabi ainda disse que estava em um relacionamento tóxico e abusivo e que tentou ajudar o gamer a buscar tratamento psicológico. "No começo, ele era uma pessoa muito leve e tranquila, mas depois começou a fazer muitas exigências sobre minha forma de falar, de me vestir… ele me ligava a cada cinco minutos perguntando onde eu estava, queria que eu provasse que estava trabalhando, compondo, que eu mostrasse minhas amigas. Eu tinha que provar que era fiel, e sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba”, desabafou Gabi

?VEJA: Bastante abalada, Gabi Martins anuncia término do relacionamento após descobrir traição. pic.twitter.com/EknffkNTOT — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 18, 2023

“Foram várias situações desagradáveis que passei, porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês. Por exemplo, escondeu minha roupa no Carnaval porque achou inadequada, queria que eu colocasse uma blusa enquanto era musa do camarote, e eu não coloquei. Ele pegou meu celular e saiu correndo na frente de todo mundo, e eu correndo atrás para ele devolver”, lembrou ela.

Numa destas situações expostas pela cantora, o streamer fez uma pressão psicológica para que Gabi apagasse uma publicação.

LINCOLN SE PRONUNCIA

Lincoln também foi às redes se pronunciar. Com sua conta no Twitter privada, ele foi para o Instagram. Num primeiro momento, ele disse estar com a consciência tranquila e sabia o real motivo do fim.

“Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber”, contou.

Depois dos vídeos publicados por Gabi, o streamer voltou a se posicionar. Num vídeo, ele disse que está fazendo tratamento para depressão e acusou a ex-BBB de agressão e traição.

?ATUALIZAÇÕES: Linfnx posta stories falando que está com depressão e com diversos problemas. Falou também que Gabi Martins já o agrediu diversas vezes. pic.twitter.com/hoR4990k46 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 18, 2023

“Por que ela não fala que me agrediu três vezes durante as discussões? Me xingou de todos os nomes possíveis. Eu nunca encostei o dedo nela, nunca xinguei ela”, disse.

“Ela ficava me mostrando mensagem que ex mandava para ela. Aí ela falava: ‘Nossa, nunca respondo eles’. Passou uma semana, falei para abrir o direct e ela tinha respondido. Pra mim, isso é uma mentira e uma traição”, apontou ele.