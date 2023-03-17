Lexa vai ao Rio conversar com MC Guimê após expulsão e caso de assédio

Após expulsão de MC Guimê no BBB 23 por assédio, cantora Lexa freta jatinho para encontrá-lo no Rio de Janeiro Crédito: Instagram@lexa

Após acusação de assédio que resultou na expulsão do cantor MC Guimê no Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira, 16, a esposa do artista e também cantora, Lexa, fretou um jatinho particular para conversar com o marido no Rio de Janeiro, onde ficam os Estúdios Globo.

O anúncio foi feito nas redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira, 17, onde a cantora mostrou estar acompanhada de amigos e familiares e afirmou: "O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo".

Após a expulsão, a artista publicou vídeo onde chorava compulsivamente e dizia ser "um pesadelo" a situação que vivenciava. Lexa foi destaque e um dos principais assunto no Twitter durante o dia com usuários que se compadeceram de sua situação.

No entanto, horas depois a artista afirmou que mais calma havia decidido fretar um jatinho particular e ir até o Rio de Janeiro para "conversar e botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas principalmente, estar do lado em um momento tão difícil".

A cantora seguiu dizendo que pretende respeitar seus sentimentos e não quer se expor muito. "Sou um ser humano e minhas dores são válidas", concluiu.

O funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, que faz um intercâmbio na casa do reality show, na madrugada de quinta-feira, 16, durante a festa de sua liderança. A cantora, que acompanhava a participação do marido no programa e compartilhava seu apoio nas redes, se manifestou durante toda a quinta-feira, se mostrando machucada e magoada com as ações de Guimê durante a festa.