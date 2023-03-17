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BBB 23

Lexa vai ao Rio conversar com MC Guimê após expulsão e caso de assédio

Cantora fretou um jato particular e anunciou a ida nas redes sociais: "Botar em pratos limpos"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Março de 2023 às 10:49

Após expulsão de MC Guimê no BBB 23 por assédio, cantora Lexa freta jatinho para encontrá-lo no Rio de Janeiro
Após expulsão de MC Guimê no BBB 23 por assédio, cantora Lexa freta jatinho para encontrá-lo no Rio de Janeiro Crédito: Instagram@lexa
Após acusação de assédio que resultou na expulsão do cantor MC Guimê no Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira, 16, a esposa do artista e também cantora, Lexa, fretou um jatinho particular para conversar com o marido no Rio de Janeiro, onde ficam os Estúdios Globo.
O anúncio foi feito nas redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira, 17, onde a cantora mostrou estar acompanhada de amigos e familiares e afirmou: "O que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo".
Após a expulsão, a artista publicou vídeo onde chorava compulsivamente e dizia ser "um pesadelo" a situação que vivenciava. Lexa foi destaque e um dos principais assunto no Twitter durante o dia com usuários que se compadeceram de sua situação.
No entanto, horas depois a artista afirmou que mais calma havia decidido fretar um jatinho particular e ir até o Rio de Janeiro para "conversar e botar tudo em pratos limpos, decidir o que vai ser da vida, mas principalmente, estar do lado em um momento tão difícil".
A cantora seguiu dizendo que pretende respeitar seus sentimentos e não quer se expor muito. "Sou um ser humano e minhas dores são válidas", concluiu.
O funkeiro foi acusado de assediar a mexicana Dania Mendez, que faz um intercâmbio na casa do reality show, na madrugada de quinta-feira, 16, durante a festa de sua liderança. A cantora, que acompanhava a participação do marido no programa e compartilhava seu apoio nas redes, se manifestou durante toda a quinta-feira, se mostrando machucada e magoada com as ações de Guimê durante a festa.
“Eu estou assustada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”, disse Lexa em nota mais cedo.

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