"No fundo do poço", diz Lexa após Guimê passar a mão em sister

Cantora Lexa posta foto utilizando filtro de MC Guimê Crédito: Instagram/@lexa

A cantora Lexa se pronunciou na manhã desta quinta-feira (16) após MC Guimê passar a mão na sister Dania Mendez durante a Festa do Líder do Big Brother Brasil 23, na última quarta (15). O episódio movimentou as redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a artista disse estar no fundo do poço e avisou que não assistirá mais ao programa.

Lexa começou dizendo que se dedicou ao marido nos últimos meses e que ele nunca foi a pessoa que se mostrou na última noite do programa.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos anos, hoje eu tenho 28 anos, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais!", escreveu.

Em seguida, a cantora disse estar arrasada e que se retiraria daquele cenário. "Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", finalizou.

Horas antes, a cantora já havia publicado no Twitter que precisava de um tempo para si. "Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️", escreveu.

Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

ANITTA MANIFESTA APOIO À AMIGA

Quem também se manifestou foi a cantora Anitta. Pelo Twitter, a artista publicou um print de uma conversa com uma consultora de viagens em que diz que levará a amiga para uma viagem em comemoração ao seu aniversário.

"Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga, e depois eles voltam e eu me fodo. Hoje em dia, continuo sendo a mesma amiga", escreveu na legenda.

Na sequência, Anitta ainda publicou que não queria expor a amiga mas não a deixaria recusar o convite. "Desculpa expor mas foi so pra garantir que você não vai fugir da trip ? te amo ♥️", completou.

Desculpa expor mas foi so pra garantir que vc não vai fugir da trip ? te amo ♥️ — Anitta (@Anitta) March 16, 2023

APOIO ANTES DA FESTA

Antes ainda da Festa do Líder de Guimê, Lexa chegou a publicar uma foto utilizando o filtro do marido e escrever na legenda como ele merecia aquele momento.

"Festa do @mcguime com cara de MC GUIMÊ! FELIZ DEMAAAAIS! Meu gato merece demais! Filtro dele disponível no meus stories e quem postar escutando uma música dele eu tô repostando ( vou repostar o máximo que eu conseguir ) #bbb23", publicou.

Ela também compartilhou um trecho de uma conversa entre o brother, Gabriel Santana e Bruna Griphao em que ele diz que a esposa o ajudou muito na sua carreira.