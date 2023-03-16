'Shazam!' está de volta, agora adolescente, em nova fase da DC Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Warner Bros. Pictures Brasil

A DC está em um momento de transição nos cinemas. Após a venda da Warner Bros. para a Discovery, a casa de super-heróis como Batman e Mulher-Maravilha colocou na porta a plaquinha de "sob nova direção". Saiu a visão de Zack Snyder, que continua na empresa mesmo depois de deixar o posto, e passou a imperar o olhar dos produtores James Gunn (diretor de Guardiões da Galáxia, da concorrente Marvel) e de Peter Safran. E, apesar de ter sido produzido antes disso, Shazam! Fúria dos Deuses permite uma espiada no que vem pela frente.

Estreia dessa quinta-feira, 16, nos cinemas, o longa-metragem é a continuação do filme de 2019. Billy Batson (Asher Angel) agora é um adolescente, já chegando à maioridade, que consegue se transformar em um super-herói (Zachary Levi) quando invoca uma espécie de poder místico. Mas agora ele não está sozinho: ao seu lado, seus irmãos de criação compartilham do poder e passam a defender a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, de vilões. É o caso de três divindades gregas (Helen Mirren, Rachel Zegler, Lucy Liu) que ameaçam a família de super-heróis batendo de frente com outros poderes místicos.

DIFERENCIAL

Assim como no primeiro longa, o cineasta David F. Sandberg (Quando as Luzes se Apagam) sabe que a história de Shazam não pode ser tão grandiosa quanto a jornada do Batman nas telonas, por exemplo, ou do Superman. Ele precisa prezar pelo pouco, pela proximidade desses heróis que, na verdade, são adolescentes experimentando poderes quase mágicos. É aí que estão a graça e o diferencial do filme, que se leva pouco a sério e não firma com o espectador nenhum compromisso de ser grandioso ou opulento.

É o oposto do que está acontecendo agora, por exemplo, com a Marvel Studios. Depois dos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, o público não aceita nada menos do que histórias que realmente arrepiem. E, com isso, dois efeitos já são sentidos nas telonas: ou o filme exagera demais para emplacar esse efeito ou, então, fica absolutamente aquém e acaba não convencendo. Raramente encontra o caminho do meio.

Shazam! Fúria dos Deuses, enquanto isso, encontra justamente esse caminho do meio dentro do cenário da DC nos cinemas. Primeiramente, em termos de universo compartilhado: os elementos estão lá, mas não há um exagero para que personagens sejam usados à toa. Há uma participação especial, mas ela consegue ser funcional e divertida em iguais medidas. Bem diferente do que foi visto em Adão Negro, quando The Rock forçou a participação do Superman, mesmo com o futuro do personagem incerto.

Além disso, vale dizer, o elenco todo está muito confortável e nem mesmo o excesso de piadinhas incomoda. Faz sentido dentro da proposta de colocar crianças como super-heróis. A Warner Bros. Discovery só precisa ficar atenta ao tom do filme a partir de agora: Asher Angel, o Shazam antes da transformação, já está com cara de homem. Logo mais vai ficar difícil engolir que o rapaz tem atitudes tão imaturas como super-herói. Vai ter que mudar.

DUAS PROPOSTAS

Outro caminho do meio trilhado por Shazam! Fúria dos Deuses está na união dos dois momentos da DC. O filme parece ser um elo perfeito do que existia antes no estúdio com o que haverá a partir de agora, antecedendo o importante e divisível The Flash, que deve ser lançado em junho. O novo longa, afinal, traz personagens desse outro momento da DC, mas já com uma cara mais jovial e descontraída - que é uma das marcas de Gunn, responsável por títulos como O Esquadrão Suicida e O Pacificador.