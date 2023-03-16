Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"I'm begging..."

Måneskin divulga datas de turnê e inclui Brasil nas apresentações da banda

Grupo italiano passará por cidades brasileiras em novembro e por outros lugares da América do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 08:43

Show da banda Maneskin durante o festival Rock in Rio, em 2022
Show da banda Maneskin durante o festival Rock in Rio, em 2022 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A banda italiana Måneskin anunciou que fará shows no Brasil. De acordo com uma publicação do grupo no Twitter, as apresentações estão marcadas para novembro, no Rio (dia 1º) e em São Paulo (dia 3).
O anúncio, realizado na quarta-feira, 15, veio com outras datas em diferentes lugares no mundo, mas sem detalhes sobre locais e preços dos ingressos para os shows no Brasil.
Eles se apresentaram no País no ano passado, durante o Rock in Rio e também vieram para um show em São Paulo.
A banda aproveitou a publicação da quarta-feira para divulgar o trailer da turnê Rush!, que é o título do terceiro álbum do grupo.
Outros lugares da América do Sul vão receber aos shows, como Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, e Bogotá, na Colômbia.
Além disso, a agenda de apresentações inclui América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.

Veja Também

Filha de cantor sertanejo denuncia pai por agressão e mostra hematomas

Gerard Piqué faz primeira declaração sobre música da Shakira

Naldo Benny é condenado na Justiça por dívida trabalhista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados