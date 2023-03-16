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‘Não estou bem’

Lexa pede tempo para si após MC Guimê ser acusado de assediar Dania no 'BBB 23'

A artista está abalada e recebendo apoio do público. Na casa, Bruna Griphao e Aline Wirley tentaram alertar o cantor; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 12:10

Lexa pede tempo para si após MC Guimê ser acusado de assediar Dania no 'BBB 23'
Lexa pede tempo para si após MC Guimê ser acusado de assediar Dania no 'BBB 23' Crédito: Twitter/@_marcosveloso
Participante do reality show mexicano La Casa dos Famosos, Dania Mendez chegou no Big Brother Brasil 23 na tarde da última quarta-feira, 15, e sua presença promete movimentar o programa.
Horas após a chegada da modelo, os participantes curtiram a Festa do Líder Guimê. Na ocasião, o cantor "passou do ponto" e protagonizou carícias na nova moradora da casa, que ficou nitidamente incomodada com a situação.
O comportamento inadequado de MC Guimê com a participante chamou a atenção e desagradou o público, em especial Lexa.
Ao perceber o comportamento do brother, Bruna Griphao o incentivou a beber água e se colocou no lugar de Lexa, mulher do MC. "Pela sua esposa, a mulher que você mais ama no mundo, sua parceira... Ela deve estar chateada contigo", alertou a atriz. Aline Wirley também pediu o pediu para se preservar.
Desde a entrada do cantor no reality show, a cantora tem o acompanhado e usa com frequência as redes sociais para demonstrar seu apoio a ele. Durante a noite, inclusive, ela comemorou a felicidade do marido em ter a própria festa. No entanto, após as cenas com Dania, na madrugada, a artista decidiu se afastar da internet.
"Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", iniciou o desabafo no Twitter.
"Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem... preciso de um tempo pra mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui", finalizou a cantora.
Logo após as publicações, o nome da artista foi o principal assunto do Twitter. Na rede social, o público a apoia e critica o comportamento de MC Guimê.

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