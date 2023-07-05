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Fim do noivado

Vitória Strada e Marcella Rica anunciam separação: 'Estamos nos recompondo'

No Instagram, elas garantiram que pretendem seguir amigas, mas não deram detalhes sobre o motivo do término.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 17:01

Vitória Strada e Marcella Rica
Vitória Strada e Marcella Rica: fim do noivado Crédito: Reprodução @Vitóriastrada
Vitória Strada e Marcella Rica anunciaram o fim do noivado. As atrizes revelaram o fim do relacionamento nesta quarta-feira, 5, nas redes sociais.
As artistas assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2019 e anunciaram o noivado em 2021. No Instagram, elas garantiram que pretendem seguir amigas, mas não deram detalhes sobre o motivo do término.
" (...) Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos", escreveram.
No post compartilhado em conjunto, Vitória e Marcela ainda declararam: "Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos".
Nos comentários, diversos artistas amigos do ex-casal deixaram mensagens de apoio. "Amo muito vocês. E estou aqui para as duas. Desde sempre e para sempre", escreveu o ator Igor Cosso. "Eu amo vocês demais. Parabéns por essa história linda que vocês construíram, parabéns pela coragem de dividir ela com a gente, parabéns por tudo o que ainda vai acontecer. Vocês são exemplo para uma geração!", afirmou o ator Ivan Mendes.

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