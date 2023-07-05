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Fala polêmica

Claudia Raia pede desculpa após ser acusada de capacitismo no Mais Você

Atriz usou expressão 'bando de retardados' para se referir às descobertas com filho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 12:56

Claudia Raia comemora 4 meses do filho Luca
Claudia Raia comemora 4 meses do filho Luca Crédito: Reprodução/Instagram/@claudiaraia
A atriz Claudia Raia, 56, gravou um vídeo nas redes sociais para se desculpar pelas declarações consideradas capacitistas no programa Mais Você da última terça-feira (4). Na ocasião, utilizou o termo "bando de retardados" para descrever como ela e o marido se sentiam ao acompanhar o desenvolvimento do filho pequeno.
"Luca já reconhece, sabe quem é quem, aprendeu a brincar de esconder. [...] A gente parece um bando de retardados", disse, referindo-se à forma como ela e Jarbas Homem de Mello redescobrem o lado infantil ao brincarem com o caçula.
Após críticas, Claudia se retratou. "Estou aqui para pedir desculpas por uma palavra indevida que usei no Mais Você. Estamos aprendendo todos os dias a usar as palavras devidamente. É sempre bom ter vocês mostrando para a gente o que é certo e o que é errado", declarou.
Apesar do tom descontraído da conversa, a declaração de Claudia Raia na atração matutina da Globo não foi bem recebida por muitos usuários nas redes sociais. Várias pessoas no Twitter criticaram o uso da palavra "retardado" pela atriz, considerando-a ofensiva para aqueles diagnosticados com alguma condição intelectual especial, e lamentaram sua escolha de expressão.
"Isso me machuca tanto quando as pessoas usam sem saber que está errado. Já cheguei a discutir por causa disso. É uma palavra tão pesada, tão ofensiva", apontava uma das críticas.

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