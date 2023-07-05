Atriz que viveu Elis Regina em comercial com Maria Rita já atuou em novelas

A cantora Elis Regina "ressurgiu" ao lado de Maria Rita durante um comercial de uma marca de carros nesta terça-feira (4). A peça publicitária foi possível graças a utilização de "deepfake" no rosto da atriz Ana Rios, que precisou interpretar a artista gaúcha que morreu em 1982.
Em publicações nas redes sociais, Ana escreveu que "foi uma honra dar vida a Elis ao lado de Maria Rita". "Já quase chorei umas três vezes", conta ela, em outro post, sobre a propaganda embalada ao som de "Como Nossos Pais".
Ana estreou em novelas em 2014, quando interpretou Bárbara em "Malhação". Naquele ano, ela era uma jovem ativista que tentava mobilizar a escola de artes e que reforçava seus ideais com um vlog. Além disso, Bárbara tinha um romance com Wallace (Antônio Carlos).
Depois, em 2018, a atriz viveu Marina Montez em "Espelho da Vida", personagem que era Margot (Irene Ravache) e se envolvia com Jorge (Miguel Coelho). Mais recentemente, ela integrou o elenco da série "Homens?", disponível no Prime Vídeo.