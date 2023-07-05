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Estética

Anitta faz aplicação no couro cabeludo por 'estar ficando careca'

Cantora realiza procedimento para estimular o crescimento de cabelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:51

Cantora Anitta
Cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram/@qgdaanitta
Anitta continua em Miami, nos Estados Unidos, e ela aproveita a longa estadia para fazer procedimentos estéticos em meio a divulgação de sua nova música "Funk Rave". Uma das técnicas feitas foi para estimular o crescimento de cabelo.
"Ela [a profissional] está aplicando um negócio aqui para crescer cabelo porque desde que fiquei doente ano passado, eu dei para ficar careca e perder todos os cabelos", disse a cantora.
Em 2022, a artista teve um quadro de saúde debilitado e chegou a ficar internada. Ela descobriu uma endometriose e uma infecção crônica decorrente do vírus Epstein-Barr, conhecido como vírus do beijo. Depois do período turbulento, ela disse até ter entrado em uma fase zen.

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