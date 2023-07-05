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Lula responde críticas de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma

Humorista disse no Roda Viva que achava ruim escolha de um presidente sem graduação e que este afundava o país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:45

Lula responde críticas de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma
Lula responde críticas de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma Crédito: Fotoarena/Photo Press/Folhapress
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu indiretamente a fala de Carlos Alberto de Nóbrega sobre seu diploma. Durante entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda (3), o humorista disse que achava ruim que um homem sem graduação fosse eleito para governar, pois este afundava o país.
Em seu perfil no Twitter, Lula comparou a história do Brasil com a da Argentina no campo da educação, antes de reafirmar o compromisso de seus primeiros dois governos com a pauta. O chefe do Executivo não citou Nóbrega.
"Em 1918, a Argentina já tinha feito sua primeira reforma universitária e o Brasil não tinha sequer a sua primeira universidade", escreveu o presidente.
"Quando xingarem que o Brasil é um país atrasado, saibam que alguém quis que o país fosse assim. Quando eu e o [José de] 'Zé' Alencar tomamos posse, nós não tínhamos diploma, mas tínhamos a consciência de que nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação."
No Roda Viva, Nóbrega teceu críticas ao governo, afirmando que brinca com Lula sem buscar a ofensa. "Quando o Lula trouxe o Maduro e colocaram um tapete vermelho para ele, na mesma semana coloquei no 'A Praça'", afirmou.
Quando questionado sobre o que perguntaria ao presidente caso ele fosse em seu podcast, o humorista do "A Praça É Nossa" respondeu que gostaria de saber como um presidente da República, ao receber o diploma do cargo, chora e diz que é o primeiro diploma de sua vida.
Ele ainda criticou gastos do governo, alegando que Lula teria comprado uma cama de R$ 60 mil. O móvel que ele citava, no caso, dizia respeito a uma cama de R$ 42 mil.

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