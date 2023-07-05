Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

Adele pede que fãs parem de jogar objetos nos artistas em shows

Cantora jogou camisetas para o público momentos após desabafar sobre fenômeno recente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:18

Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022
Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora britânica Adele fez um apelo ao público durante seu show, em Las Vegas, para que parem de atirar objetos no palco, um fenômeno que tem se tornado constante na indústria da música nos últimos dias. O desabafo da artista viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4).
Momentos antes de distribuir camisetas para os fãs, Adele questionou: "Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?"
E completou: "Atirem algo em mim, e eu mato você. Parem de jogar coisas nos artistas!".
Diversos artistas têm sido alvo de objetos atirados durante suas apresentações nas últimas semanas. A cantora Bebe Rexha, por exemplo, foi atingida na cabeça por um telefone jogado por um fã e precisou levar pontos. Já Pink passou por uma situação desagradável quando um fã jogou as cinzas de sua mãe no palco do BST Hyde Park. O rapper Lil Nas X também teve que interromper um show no fim de semana após um fã atirar um brinquedo sexual no palco.

Veja Também

Ator de "Heartstopper" comenta pressão para revelar bissexualidade

Madonna está forte e se recuperando, afirma amiga da cantora, Rosie O'Donnell

Tá rolando? Internautas notam semelhança em fotos de Vini Jr. e Key Alves

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados