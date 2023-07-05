Adele pede que fãs parem de jogar objetos nos artistas em shows

Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora britânica Adele fez um apelo ao público durante seu show, em Las Vegas, para que parem de atirar objetos no palco, um fenômeno que tem se tornado constante na indústria da música nos últimos dias. O desabafo da artista viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4).

Momentos antes de distribuir camisetas para os fãs, Adele questionou: "Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?"

E completou: "Atirem algo em mim, e eu mato você. Parem de jogar coisas nos artistas!".