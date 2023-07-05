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Madonna está forte e se recuperando, afirma amiga da cantora, Rosie O'Donnell

Comediante respondeu a fãs no Instagram a respeito de estado de saúde da pop star, que enfrenta infecção bacteriana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:03

Madonna em performance em Praga, na República Tcheca, em novembro de 2015
Madonna em performance em Praga, na República Tcheca, em novembro de 2015 Crédito: Shutterstock
Madonna está forte e se recuperando, disse Rosie O'Donnell, amiga pessoal da cantora há 30 anos.
Respondendo a seguidores no Instagram, a comediante e apresentadora de TV, que atuou com a pop star no filme "Uma Equipe Muito Especial", de 1992, afirmou que o quadro geral de Madonna é positivo.
"Lembra quando?", escreveu a comediante na legenda da postagem, que traz uma cena das duas no longa-metragem de comédia com Geena Davis e Tom Hanks.
Madonna, 64, foi internada às pressas recentemente após desmaiar em decorrência de uma grave infecção bacteriana. A cantora chegou a ser entubada na UTI durante os dias de internação, mas agora está se recuperando em casa, em Nova York.
O susto forçou o cancelamento da turnê mundial para a qual a pop star ensaiando, a "Celebration Tour", com a qual a artista comemoraria os 40 anos de carreira. Atualmente, a série de shows segue suspensa e sem novidades a respeito de agendamento de apresentações.

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