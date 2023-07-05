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"Forçado a se expor"

Ator de "Heartstopper" comenta pressão para revelar bissexualidade

Kit Connor disse que foi pressionado por fãs da série para falar sobre assunto no ano passado, mas afirmou não se arrepender da decisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:11

Kit Connor
Kit Connor Crédito: Reprodução/Instagram/@kit.connor
Kit Connor, o ator que interpreta o personagem Nick em Heartstopper, falou sobre a pressão que sentiu dos fãs para falar sobre a sua bissexualidade. O artista comentou sobre sua orientação sexual no final do ano passado em uma postagem no Twitter, dizendo que havia sido "forçado a se expor".
Em entrevista publicada na Vogue britânica nesta terça-feira, 4, o ator disse que, na verdade, não se sentiu "forçado", mas afirmou que preferia ter falado sobre o assunto de outra forma. Ele relatou que também não se arrepende da decisão. "Eu não sei se eu teria feito isso. [...] De muitas maneiras, foi realmente empoderador", comentou.
Connor afirmou ter escrito o tuíte para "liberar uma energia acumulada". "Eu sou um homem jovem, então eu já estou passando por várias outras coisas em termos de vida e saúde mental", disse.
O artista contou que se entendeu como bissexual antes mesmo de estrelar Heartstopper. "É a experiência de talvez ser muito hétero para ser gay e muito gay para ser hétero. É tipo: Onde eu sento?. Mas eu me sinto muito seguro sobre isso agora", relatou.
Ele disse que foi um processo natural e que teve a aceitação da família. Connor definiu a escola em que estudava, porém, como "muito heteronormativa" e afirmou ter tido dificuldades com a aceitação de sua sexualidade no local.
Connor decidiu falar sobre sua sexualidade após uma onde de questionamento de fãs da produção da Netflix pelo fato de o ator interpretar um personagem bissexual. "Eu sou bi. Parabéns por forçarem um jovem de 18 anos a se expor. Acho que alguns de vocês perderam o ponto da série. Tchau", escreveu.
À época, ele ganhou apoio da criadora dos quadrinhos que inspiraram a produção, Alice Oseman. A autora comentou que não entendia como as pessoas poderiam assistir à série e especularem sobre sexualidades com base em estereótipos. "Espero que todas essas pessoas estejam envergonhadas. Kit, você é incrível", disse.

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