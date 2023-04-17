Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chega ao fim, diz colunista Crédito: Instagram/@rodrigogodoy_

Segundo o colunista Thiago Sodré, de O Dia, o casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy não resistiu à crise dos sete anos. Os dois se casaram em abril de 2015 e, conforme o jornalista, estariam passando por momentos difíceis, o que teria levado ao fim do relacionamento. O casal ainda não se pronunciou oficialmente sobre o possível término.

Ainda segundo a coluna, publicada no último sábado (15), Rodrigo segue prestando assistência à Preta durante o tratamento contra um câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada com um adenocarcinoma em janeiro deste ano e está na metade das sessões de quimioterapia. No mês passado, Preta foi internada e acabou sofrendo com um choque séptico.

O colunista ainda destaca que fãs e seguidores da artista já tinham reparado a ausência de Godoy durante as sessões de terapia. Outro fato, segundo a coluna, também chamou a atenção da internet para um possível afastamento entre o casal: o melhor amigo de Preta, Gominho, se mudou para a residência da artista para cuidar dela.

O último registro publicado por Preta e Rodrigo Godoy nas redes sociais foi feito no dia 12 de janeiro. Nenhum dos dois publicou nada a respeito do suposto fim do casamento.

Com a repercussão do assunto, internautas começaram a opinar sobre o possível término do relacionamento durante o tratamento de Preta.

o marido da Preta Gil terminou com ela. é bizarrooo como os homens abandonam suas namoradas/esposas quando elas estão num período delicado e precisam de cuidado. para eles, nós, mulheres, só servimos quando estamos sexualmente ativas, saudáveis e disponíveis para cuidar deles. — talitinha (@talitoschi) April 17, 2023