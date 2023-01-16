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Chegou ao fim

Após 6 meses juntos, Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Informação foi confirmada pela assessoria da influenciadora; o motivo do término não foi revelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:31

Após seis meses juntos, chegou ao fim o relacionamento da influenciadora Rafa Kalimann com o ator José Loreto. A informação sobre o rompimento do namoro foi antecipada pelo colunista Lucas Pasin, da UOL, e confirmada pela assessoria da imprensa de Rafa. O motivo, porém, não foi divulgado.
Rafa Kalimann e José Loreto terminam relacionamento
Rafa Kalimann e José Loreto terminam relacionamento Crédito: Instagram/@joseloreto
O último registro do casal nas redes sociais foi postado no dia 1º de janeiro pela influenciadora e no dia 2 pelo ator.
O casal se aproximou após uma participação como jurados da "Dança dos Famosos", no programa Domingão do Hulk, da Rede Globo, em junho de 2022. Mas a influencer e o ator só assumiram o relacionamento em agosto, quando foram juntos a um show de comemoração dos 80 anos de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro. Antes disso, os dois já haviam sido fotografados juntos em uma praia.
A goiana chegou a filmar cenas com o agora ex-namorado para a nova novela das sete, Vai na Fé, que estreia nesta segunda-feira (16), na Globo. O primeiro trabalho de Rafa como atriz foi na série Rensga Hits!, exibida pela Globoplay.

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