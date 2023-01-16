Após 6 meses juntos, Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro

Após seis meses juntos, chegou ao fim o relacionamento da influenciadora Rafa Kalimann com o ator José Loreto. A informação sobre o rompimento do namoro foi antecipada pelo colunista Lucas Pasin, da UOL, e confirmada pela assessoria da imprensa de Rafa. O motivo, porém, não foi divulgado.

Rafa Kalimann e José Loreto terminam relacionamento Crédito: Instagram/@joseloreto

O último registro do casal nas redes sociais foi postado no dia 1º de janeiro pela influenciadora e no dia 2 pelo ator.

O casal se aproximou após uma participação como jurados da "Dança dos Famosos", no programa Domingão do Hulk, da Rede Globo, em junho de 2022. Mas a influencer e o ator só assumiram o relacionamento em agosto, quando foram juntos a um show de comemoração dos 80 anos de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro. Antes disso, os dois já haviam sido fotografados juntos em uma praia.