Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Fabio Porchat confirma divórcio: 'O amor não acabou'

Motivo da separação de Nataly Mega seriam os planos de ter filho; o comediante diz que não quer ser pai
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 09:29

Casados desde 2017, Fabio Porchat e Nataly Mega anunciaram o divórcio
Casados desde 2017, Fabio Porchat e Nataly Mega anunciaram o divórcio Crédito: Instagram/@fabioporchat
Fabio Porchat confirmou nesta sexta-feira, 13, que se divorciou de Nataly Mega, com quem era casado há cerca de cinco anos. A informação havia sido dada nesta tarde pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles. O casal, no entanto, ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto. Em seu perfil no Instagram, o ator disse que a decisão foi tomada em novembro e que ele e Nataly pensavam em torná-la pública depois do carnaval.
Porchat destacou que apesar da decisão, os dois mantêm uma relação respeitosa. "Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira", disse. "Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes".
O motivo do divórcio teria sido a divergência sobre os planos de ter filhos. Nataly gostaria de ser mãe, já Porchat não. Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, o ator disse que não gostaria de ser pai e também revelou que, após fazer um exame clínico, descobriu que seu sêmen tem baixa concentração de espermatozóides."Para um homem ter filho naturalmente, ele tem que ter de 150 milhões a 50 milhões de espermatozoides. O meu deu tipo 2 milhões, baixíssimo", relatou.
Em sua publicação no Instagram, Porchat escreveu que entendia a sensibilidade do tema e desejou que sua ex-mulher tenha "filhos lindos". "Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado", ponderou o apresentador. "Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão".
Profissionalmente, eles continuarão tocando projetos em parceria. O ator ressaltou que neste ano vai protagonizar um filme, que será realizado pela produtora de Nataly, a Framboesa. "Seguiremos juntos mesmo separados", escreveu.

Veja Também

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães reatam casamento após dois meses separados, diz site

Lexa e Mc Guimê reatam casamento 2 meses após separação: 'Amor não se explica'

Quais famosos se separaram em 2022? Veja a lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Divórcio Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados