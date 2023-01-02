Carlinhos Maia e Lucas Guimarães reatam casamento após dois meses separados, diz site

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães posam juntos durante o Ano-Novo Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof

Parece que a virada de ano trouxe boas novas no amor, pelo menos para Carlinhos Maia, 31, e Lucas Guimarães, 28. Segundo o site Splash, do Uol, os influenciadores reataram o casamento durante o Ano-Novo.

De acordo com a publicação, eles passaram o fim do ano em uma festa com a família e posaram para fotos em clima de romance. Lucas disse que ele e Carlinhos completarão 14 anos juntos, indicando o retorno da relação.

Em entrevista à coluna Leo Dias, Lucas já havia dito que eles passariam o réveillon juntos num lugar tranquilo e em família. “Escolhemos Milagres por ser um lugar de praia, tranquilo. Queremos nos conectar e por isso decidimos estar com a família e melhores amigos. Escolhemos as melhores energias para passar”, detalhou ao colunista.

Carlinhos e Lucas ficaram separados por dois meses. O anúncio do fim da relação foi feito em outubro de 2022, após 13 anos juntos e três anos de casamento. Neste tempo, Lucas e Carlinhos sempre demonstraram afeto um pelo outro e davam indícios de um retorno. Ambos chegaram a revelar que tiveram recaídas nestes dois meses.