Lexa e Mc Guimê reatam casamento 2 meses após separação: 'Amor não se explica'

MC Guimê e Lexa Crédito: Instagram/@mcguime

Lexa e Mc Guimê anunciaram nesta terça-feira, 27, que reataram o casamento. O anúncio chega pouco mais de dois meses depois que os artistas comunicaram a separação.

Na época, eles afirmaram que, durante alguns meses, tentaram "ajustar as coisas", mas entenderam que o melhor caminho seria o fim da relação. Eles estavam juntos há sete anos.

Nesta terça, o casal utilizou as redes sociais para divulgar a volta do relacionamento e publicar declarações de amor um para o outro.

"Às vezes você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo pra admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo pra colocar tudo no seu devido lugar", escreveu Lexa.

"O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo amor da minha vida. É uma bênção te ter de novo", completou a cantora.

Em seu perfil, Guimê disse que "amor não se explica, [mas sim] se sente, se vive, se ama". "Me faltariam palavras pra descrever o quanto é bom ter você de volta (L), te amo e te quero. Que Deus esteja sempre à frente, iluminando, abençoando e protegendo nossa união", declarou o funkeiro.