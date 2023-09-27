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Fofoca

Bruna Guerin, apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima, se manifesta

Atriz, que trabalhou com músico no teatro, postou um desabafo em suas redes sociais: "Nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 17:52

Bruna Guerin está sendo atacada nas redes sociais por supostamente ser a responsável pelo término do casamento entre Sandy e Lucas Lima
Bruna Guerin está sendo atacada nas redes sociais por supostamente ser a responsável pelo término do casamento entre Sandy e Lucas Lima Crédito: Instagram@brunaguerin
A separação de Sandy e Lucas Lima, após 24 anos de relação, anda movimentando o mundo dos famosos. O "capítulo" da vez responde pelo nome de Bruna Guerin, uma das atrizes que contracenou com o músico em uma peça teatral.
A artista está sendo atacada nas redes sociais e apontada como sendo supostamente responsável pelo término do casamento. "São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", afirmou em publicação em sua conta oficial de Instagram. Sandy demonstrou apoio a Bruna e comentou com um emoji de coração.
A atriz protagonizou o musical "Once" ao lado de Lucas Lima. Na trama, eles interpretaram um casal, o que gerou atenção e interesse do público. Bruna ainda afirmou que as mensagens que está recebendo são cruéis e se solidarizou com o colega e a cantora. "Está me afetando demais."
Segundo publicação de A Folha de S. Paulo, a proximidade entre os dois chamou a atenção dos fãs, uma vez que, desde que começaram a trabalhar juntos, o cantor passou a comentar em posts de Bruna nas redes. O jornal também ressalta que, até o momento, não há evidências que comprovem qualquer envolvimento amoroso entre eles.

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