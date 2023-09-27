Bruna Guerin, apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima, se manifesta

Bruna Guerin está sendo atacada nas redes sociais por supostamente ser a responsável pelo término do casamento entre Sandy e Lucas Lima Crédito: Instagram@brunaguerin

A separação de Sandy e Lucas Lima, após 24 anos de relação, anda movimentando o mundo dos famosos. O "capítulo" da vez responde pelo nome de Bruna Guerin, uma das atrizes que contracenou com o músico em uma peça teatral.

A artista está sendo atacada nas redes sociais e apontada como sendo supostamente responsável pelo término do casamento. "São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", afirmou em publicação em sua conta oficial de Instagram. Sandy demonstrou apoio a Bruna e comentou com um emoji de coração.

A atriz protagonizou o musical "Once" ao lado de Lucas Lima. Na trama, eles interpretaram um casal, o que gerou atenção e interesse do público. Bruna ainda afirmou que as mensagens que está recebendo são cruéis e se solidarizou com o colega e a cantora. "Está me afetando demais."