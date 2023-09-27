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Quem é Carola Díaz, apontada como affair de Neymar por imprensa espanhola

Conhecida por ser amiga da cantora argentina Tini, a modelo e garçonete trabalhou no mesmo local que Clara Chía, atual do jogador Gerard Piqué
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 17:17

A modelo Carola Díaz é apontada como novo affair de Neymar
A modelo Carola Díaz é apontada como novo affair de Neymar Crédito: Instagram@carollagill
Apontada como novo affair do Neymar pela imprensa espanhola, Carola Díaz é modelo, mora em Barcelona, onde também trabalha como garçonete.
Segundo informações do jornal La Vanguardia, Neymar e Carola estariam em um relacionamento amoroso há meses. Díaz, frequentemente, viaja a Paris para encontros com o jogador de futebol.
Além de sua carreira e suposto relacionamento com Neymar, Carola Díaz é conhecida por sua proximidade com a cantora argentina Tini. Ela também compartilha uma conexão de trabalho passado com Clara Chía, conhecida por seu envolvimento na separação de Gerard Piqué e Shakira.
Nas plataformas de mídia social, Díaz tem uma base de seguidores de 192 mil pessoas, com nomes como Vini Jr. e Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar, entre eles.
Nas redes sociais, Neymar negou as alegações sobre o seu suposto relacionamento com Carola Díaz. Em meio aos rumores, Bruna Biancardi, que espera um filho de Neymar, manifestou sua decepção, dizendo que a sua prioridade no momento é a filha que está por vir, Mavie. O casal, que está junto desde março de 2022 e anunciou a gravidez em abril do mesmo ano, enfrenta agora essas alegações de affair.

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