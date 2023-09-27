Quem é Carola Díaz, apontada como affair de Neymar por imprensa espanhola

A modelo Carola Díaz é apontada como novo affair de Neymar Crédito: Instagram@carollagill

Apontada como novo affair do Neymar pela imprensa espanhola, Carola Díaz é modelo, mora em Barcelona, onde também trabalha como garçonete.

Segundo informações do jornal La Vanguardia, Neymar e Carola estariam em um relacionamento amoroso há meses. Díaz, frequentemente, viaja a Paris para encontros com o jogador de futebol.

Além de sua carreira e suposto relacionamento com Neymar, Carola Díaz é conhecida por sua proximidade com a cantora argentina Tini. Ela também compartilha uma conexão de trabalho passado com Clara Chía, conhecida por seu envolvimento na separação de Gerard Piqué e Shakira.

Nas plataformas de mídia social, Díaz tem uma base de seguidores de 192 mil pessoas, com nomes como Vini Jr. e Carol Dantas, mãe do primeiro filho de Neymar, entre eles.