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Espanhol e Cristiano Ronaldo superam Neymar em ranking do jogador mais sexy de 2023

Brasileiro ficou em 3° lugar na lista mundial, a frente de nomes como Messi e Mbappé
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 10:32

O jogador Neymar
O jogador Neymar Crédito: Reuters/Folhapress
A lista dos 10 jogadores mais sexies de 2023 foi divulgada nesta quarta-feira (23). O ranking é produzido anualmente pelo Badge Clinic a partir do número de pins (marcações) atrelados a atletas no Pinterest, rede social de imagens. O ranking é liderado por Marco Asensio, jogador do PSG, seguido por Cristiano Ronaldo e Neymar.
O brasileiro cravou 275.274 pins, de acordo com o estudo, ficando mais de 500 mil atrás do líder: Asensio foi marcado em 903.364.
Além deles, nomes como Messi (5º) e Mbappé (7º) integram o top 10 do jogador mais sexy; confira a lista completa:
TOP 10 DE JOGADORES 'MAIS SEXY' DE 2023
  1. Marco Asensio - 903.364 pins
  2. Cristiano Ronaldo - 364.476 pins
  3. Neymar - 275.274 pins
  4. Mason Mount - 225.224 pins
  5. Lionel Messi - 220.701 pins
  6. Jude Bellingham - 144.895 pins
  7. Kylian Mbappé - 136.155 pins
  8. Son Heung-Min - 125.630 pins
  9. Antoine Griezmann - 124.967 pins
  10. João Félix - 102.830 pins

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