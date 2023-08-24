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  • Roteirista de 'Friends' diz que atores 'raramente tinham algo positivo a dizer': 'Eram agressivos'
Relação difícil

Roteirista de 'Friends' diz que atores 'raramente tinham algo positivo a dizer': 'Eram agressivos'

Patty Lin detalha experiência como escritora em sitcom americano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 09:29

Moldura amarela na porta roxa: símbolo da série Friends
Moldura amarela na porta roxa: símbolo da série Friends Crédito: Shutterstock
A roteirista Patty Lin, que trabalhou em séries americanas de sucesso, como "Freaks and Geeks", "Desperate Housewives" e "Breaking Bad", deu um depoimento à revista Time sobre "Friends", seu trabalho de maior prestígio. Segundo seus relatos, a relação com a equipe de roteiristas e com os atores não era fácil.
Patty contou que, uma vez que os roteiristas trabalhavam nas cenas de um episódio, chegava a hora de os atores ensaiarem e opinarem sobre as falas, o que eles faziam de forma feroz. "Eles raramente tinham algo positivo a dizer e, quando traziam problemas, eles não sugeriam soluções viáveis", disse ela.
Os atores se enxergavam como "protetores dos seus personagens", segundo ela, e defendiam o que eles poderiam dizer ou fazer. "Isso ocasionalmente ajudava, mas no geral, essas sessões eram agressivas e tiravam a leveza que você esperaria em fazer um sitcom", completou.
Ela ainda disse que a equipe de roteiristas de "Friends" foi a mais excludente com a qual já trabalhou. "Eles me lembravam das crianças ricas da minha escola, que compravam na Abercrombie & Fitch (marca americana popular entre jovens nos anos 1990 e 2000) e digiram conversíveis".
Patty contou que, após sua pequena contribuição na sétima temporada da série, não foi contratada para a temporada seguinte e se aposentou dos trabalhos para a televisão em 2008.

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