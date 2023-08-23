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Em novembro

Shows do RBD no Brasil ganham ingressos extras; saiba como comprar

Os ingressos são limitados e estão à venda pelo site Eventim Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 16:40

Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos
Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos Crédito: Acervo RBD
Os fãs que não conseguiram garantir o seu ingresso para o show do RBD no Brasil terão uma nova chance de assistir a banda. A Live Nation divulgou nesta quarta-feira, 23, que vai disponibilizar a venda de ingressos extras para todas as datas do Brasil.
"A turnê mais esperada do ano também está na Live Nation Concert Week e chegou a sua chance de fazer parte dela! Novos ingressos estão disponíveis para a Soy Rebelde Tour, do RBD, no Brasil", anunciaram, em um comunicado nas redes sociais. Os ingressos são limitados e estão à venda pelo site Eventim Brasil.
Mais informações sobre a turnê Soy Rebelde
Formado por Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o grupo RBD se prepara para a turnê de 2023 intitulada Soy Rebelde sem a participação de Alfonso Herrera. A turnê irá passar por 26 cidades nos Estados Unidos, México e Brasil, sendo a primeira parada no estádio Sun Bowl, em El Paso, Texas, na próxima sexta-feira, 25.
No Brasil, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro estão na agenda do grupo. Eles se apresentam nos dias 9 e 10 de novembro, na capital carioca, e nos dias 12, 13 e 16 a 19 de novembro, em São Paulo. Os ingressos extras foram disponibilizados para todas as datas da turnê e os preços variam entre as cidades. Começa em R$ 195,00 para o Rio e R$ 210,00 para São Paulo.

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