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Infecção generalizada

MC Marcinho tem 72 horas de piora em quadro de saúde

Família pede doação de sangue
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:02

MC Marcinho compartilha registro no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
MC Marcinho compartilha registro no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram/@mcmarcinho
Internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copa D'Or, o cantor MC Marcinho tem 72 horas de piora em seu quadro de saúde, segundo a última atualização do boletim médico disponibilizado.
Conforme a direção médica do hospital, o funkeiro permanece dependente de coração artificial, de hemodiálise e ventilação mecânica.
O músico foi afetado por uma infecção generalizada e nesta terça-feira (22), familiares e amigos do artista recorreram às redes sociais para solicitar doações de sangue em prol do cantor.
O artista também foi retirado da lista de espera para transplante de órgãos. Conforme as normas estabelecidas pelo Sistema Nacional de Transplantes, o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar a cirurgia e receber o órgão doado.
"Devido à gravidade da infecção, a cirurgia não pode ser realizada", confirmou a assessoria do cantor.
O irmão do artista, Mauro Garcia, também recorreu às redes sociais para solicitar doações de sangue e compartilhar a atual situação do músico. "A condição do meu irmão piorou e somente um milagre de Deus pode impedir que o percamos", disse ele, em um trecho do post.

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