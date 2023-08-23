Pastor diz que "Sorte Grande", de Ivete Sangalo, foi ofertada ao diabo

Em um podcast, pastor Gion Lucas afirmou que trechos da música estavam associadas ao "inimigo". Falas geraram repercussão negativa nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 14:56

Pastor diz que música da Ivete Sangalo foi ofertada ao diabo Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Maceió Podcast/Instagram/@ivetesangalo
Um vídeo do pastor Gion Lucas criticando uma música da cantora Ivete Sangalo começou a repercutir nas redes sociais, nesta terça (22). Durante uma entrevista para o "Maceió Podcast", programa comandado por Armando Medeiros e Wagner Araujo, o evangélico afirma que a canção "Sorte Grande" era uma afirmação de amor ao diabo. 
O assunto começou após o pastor ser questionado do que achava de artistas que tocam dentro e fora da igreja. Segundo o pastor,  muito do que é cantado possui outro sentido, usando a canção da baiana como exemplo. Em uma breve análise da música, Gion Lucas chega a dizer que a pessoa que "caiu do céu" foi Satanás.
Em seguida, o pastor também analisa a música "Faraó", de Margareth Menezes. "É uma música totalmente de macumbaria", diz.
O vídeo gerou repercussão nas redes sociais com pessoas criticando as acusações do pastor. Confira algumas abaixo:

