Pastor diz que "Sorte Grande", de Ivete Sangalo, foi ofertada ao diabo

Um vídeo do pastor Gion Lucas criticando uma música da cantora Ivete Sangalo começou a repercutir nas redes sociais, nesta terça (22). Durante uma entrevista para o "Maceió Podcast", programa comandado por Armando Medeiros e Wagner Araujo, o evangélico afirma que a canção "Sorte Grande" era uma afirmação de amor ao diabo.
O assunto começou após o pastor ser questionado do que achava de artistas que tocam dentro e fora da igreja. Segundo o pastor, muito do que é cantado possui outro sentido, usando a canção da baiana como exemplo. Em uma breve análise da música, Gion Lucas chega a dizer que a pessoa que "caiu do céu" foi Satanás.
Em seguida, o pastor também analisa a música "Faraó", de Margareth Menezes. "É uma música totalmente de macumbaria", diz.
O vídeo gerou repercussão nas redes sociais com pessoas criticando as acusações do pastor. Confira algumas abaixo: