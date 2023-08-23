A emoção de ir ao show do seu ídolo pela primeira vez é inesquecível. Mas o que você faria se, além de acompanhar ao vivo, ainda subisse ao palco, dançasse e cantasse com ele e alguém tentasse 'atrapalhar o seu momento'? Uma fã do cantor Léo Santana não gostou nada quando uma pessoa tentou dançar ao mesmo tempo que ela e deixou bem claro para todo mundo ouvir: "Dá licença, é o meu momento!". A cena que viralizou na internet até o próprio cantor repostou nas redes sociais, surpreso com o comportamento firme de Iza Mara Batista.

A capixaba de 29 anos disse que tinha treinado muito para conseguir chegar até ali e que ninguém poderia estragar esse momento tão especial. A cena aconteceu durante um show do artista na ExpoLinhares, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (21).

Leo Santana achou a situação toda tão engraçada que colocou o vídeo em suas redes sociais narrando a história em texto desde quando Iza começa a cantar no desafio no palco. Até a manhã desta quarta-feira (23), o vídeo tinha mais de quatro milhões de visualizações.

"Esse desafio vai parecer um qualquer, mas fique até o final! Observem como ela é 'braba'. Impondo o jeitinho dela de ser. Os gritos da gata. Fique até o final. Agora começa o caos. Ela tenta disfarçar. Mas aí... a cara muda. É O MEU MOMENTO! O palco um caos. O invasor sem saber onde enfiar a cara. Respeita nossa ícone. Aqui Adelmo acaba de ganhar uma parceira de trabalho! Contratada. O invasor jamais contou com a carioca posturada e ensaiada. Verdadeiro significado de 'respeita as mina'. Botou moral no momento dela. Palmas pra ícone ainda reivindicou o final dela. Ela faz o momento dela. O final dela! Merecido", narrou o cantor no vídeo.

Fã dá bronca em jovem que interrompe sua performance no show de Leo Santana: "Meu momento" Crédito: Instagram/@leosantana

Iza contou que era o primeiro show do cantor que ela estava indo desde quando a música 'Posturado E Calmo' tinha sido lançada. Ela disse que treinava para um dia estar no desafio no palco. Mesmo morando no Rio de Janeiro, a capixaba deu um jeito de voltar a terra natal para realizar esse sonho.

"Quando eu fiquei sabendo que o evento em Linhares ia retornar, eu imediatamente comprei minhas passagens para poder participar. Quando eu vi que tinha o Leo Santana então, eu fiquei entusiasmada porque eu sempre quis participar do desafio. O que eu mais fazia desde o lançamento da música era ensaiar. Ensaiava com as minhas amigas sabendo que um dia o meu momento chegaria", comentou a fisioterapeuta.

E não é que o o momento dela chegou mesmo? Mas para fazer isso acontecer, Iza programou cada passo para conseguir ser notada pelo artista.

Eu pensei em fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. E aí eu fiz um cartaz e escrevi 'Do RJ p/ o desafio. Tô pronta'. Aí eu fui lá para frente, tinha muita gente, mais de 70 mil pessoas. Mas isso não me desanimou, eu fui sozinha com a cara e com a coragem e levantei o cartaz e logo no início eu fui notada por ele

Quando estava realizando seu sonho, cantando e dançando no palco, acompanhando as frases rápidas da música, alguém tentou parar Iza. Mas não podia imaginar como a capixaba reagiria.

Iza é capixaba mas mora no RJ e foi para Linhares só para ver o show do Leo Santana Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Na mesma hora que um jovem aparece para tentar dividir o palco com ela, Iza se manifesta e recebe vários aplausos do público pela postura.

"Dá licença, é o meu momento! É o meu momento. É o meu momento amigo, por favor. Eu ensaiei muito por esse momento, por favor. Da licença, respeita. Vamos se divertir gente", disse Iza no palco.

Quando o jovem tenta atrapalhar a fisioterapeuta, a equipe do cantor segura ele e o coloca junto com as outras pessoas que estão no palco aguardando para participarem do desafio.

Leo Santana entra na brincadeira e pede para que os fãs façam barulho para a Iza e a elogia: "Ela arrebentou".

"Eu tava tão animada, tão animada, que acabou que uma pessoa invadiu o palco no momento que eu participava do desafio e eu não queria que nada estragasse o meu momento e pedi para que ele por favor se retirasse", relatou.

Um momento que a capixaba com certeza nunca vai esquecer.

Eu fiquei arrepiada do início ao fim. Não dá para explicar a energia daquele homem, me senti a cantora do lado dele de tão à vontade que me senti. O desafio 'Posturado E Calmo', do Leo, virou o trava-língua mais almejado pelo povo, de quem é fã e de quem também não é

Nas redes sociais, muita gente apoiou a postura de Iza, comentando que a capixaba serviu de inspiração para quem quer correr atrás de seus sonhos.

"Tá certa é ela. Dedicada, não deixou levarem o momento dela, fez bonito", comentou um internauta.

"Não deixe ninguém estragar o seu sonho, aprenda isso na prática com essa coach de sucesso".