Walcyr Carrasco nega ter deixado novela, revela fratura no fêmur e que trabalhou do hospital

O autor de novelas Walcyr Carrasco Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress

Walcyr Carrasco nega que tenha deixado Terra e Paixão, atual novela das 21h da Globo, e criticou as notícias que saíram a respeito do seu estado de saúde. "Ficaram especulando sobre a minha saúde, se eu ia voltar... Eu continuo sendo o autor. Estou com milhões de ideias para ir ao ar", disse em um vídeo postado em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 28.

De acordo com o escritor, nos últimos dias, ele enfrentou uma série de problemas que se sucederam. E o que começou com uma operação de catarata, evoluiu para uma cirurgia no fêmur, depois de uma queda. "Já foi o suficiente para saírem notícias de todos os tipos. Me puseram praticamente dentro de um caixão", comentou.

No vídeo, Walcyr explicou ainda que a parceria com Thelma Guedes já tinha sido programada desde a primeira cirurgia. "A Thelma Guedes é uma grande autora. O que ela está fazendo é um favor para mim, porque eu ia operar de catarata", comentou.