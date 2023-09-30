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Crise financeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, decide se mudar para Retiro dos Artistas

Administradora geral da instituição confirmou conversa com o ator e contou que a mudança deve ocorrer na próxima semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 08:33

Marcos Oliveira como Beiçola, de A Grande Família
Marcos Oliveira como Beiçola, de A Grande Família Crédito: Paulo Belote/TV Globo
Marcos Oliveira, conhecido por seu papel como Beiçola em A Grande Família, aceitou se mudar para o Retiro dos Artistas. A decisão ocorre após o ator revelar estar enfrentando crise financeira.
"Estou sem comer desde ontem", disse o ator em um vídeo enviado ao programa Fofocalizando, do SBT, desta quinta-feira, 28.
Para o Estadão, Cida Cabral, administradora geral do Retiro dos Artistas, confirmou que conversou com o ator e relatou o esforço para convencê-lo a se mudar para a instituição.
"Eu fiz contato com ele, novamente, e nos colocamos à disposição. E, dessa vez, conseguimos convencê-lo. Eu expliquei a ele. Falei: 'Marcos, o retiro é para isso. É para que as pessoas possam vir aqui, não só nesse momento de dificuldade. Você, estando no retiro, não significa que você não pode trabalhar mais. A diferença é que aqui você vai ter tudo'".
De acordo com a administradora, Marcos ficou emocionado com a oferta e irá visitar o local na próxima segunda-feira, 2, para conhecer a casa que está sendo preparada para ele. "E, se tudo der certo, na semana que vem vamos trazer ele de vez", afirmou Cida Cabral.

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