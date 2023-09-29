Valmir Salaro, após 31 anos de Globo, deixará a emissora no fim do ano

Valmir Salaro era repórter especial do Fantástico Crédito: Arquivo Rede Globo

O jornalista Valmir Salaro deixará a Globo em dezembro deste ano. Na emissora desde 1992, ele e a emissora chegaram em um acordo para encerrar o vínculo fixo. Salaro poderá voltar em projetos específicos e especiais pelo jornalismo da emissora partir de 2024.

Procurada pela reportagem, a Globo confirmou a informação em comunicado. "Valmir Salaro e a Globo decidiram em comum acordo que o profissional permanece na empresa até o final deste ano. As portas da Globo estão abertas para novos projetos de Valmir no futuro", diz a emissora.

Valmir Salaro era repórter especial do Fantástico desde o início dos anos 2000, função que exercia até agora. O jornalista é responsável pela cobertura de assuntos policiais quentes, como crimes que chocaram o Brasil, por exemplo.

Ele também é conhecido por ter sido o repórter que revelou o caso Escola Base, onde os donos foram acusados no inquérito policial de abuso sexual. Execrados pela mídia e pela opinião pública, tiveram suas vidas destruídas. Posteriormente, ficou provado que eles eram inocentes.

"O estrago tinha sido feito. Com isso, aprendi uma lição: desconfiar sempre da versão policial e não embarcar em um ponto de vista sem uma investigação própria tratando-se de um assunto tão grave", afirmou ele sobre o assunto em depoimento ao Memória Globo.