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Repórter especial

Valmir Salaro, após 31 anos de Globo, deixará a emissora no fim do ano

Na emissora desde 1992, ele e a emissora chegaram em um acordo para encerrar o vínculo fixo. Salaro poderá voltar em projetos específicos e especiais pelo jornalismo da emissora partir de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 17:52

Repórter especial do Fantástico, Valmir Salaro participa do bate-papo
Valmir Salaro era repórter especial do Fantástico Crédito: Arquivo Rede Globo
O jornalista Valmir Salaro deixará a Globo em dezembro deste ano. Na emissora desde 1992, ele e a emissora chegaram em um acordo para encerrar o vínculo fixo. Salaro poderá voltar em projetos específicos e especiais pelo jornalismo da emissora partir de 2024.
Procurada pela reportagem, a Globo confirmou a informação em comunicado. "Valmir Salaro e a Globo decidiram em comum acordo que o profissional permanece na empresa até o final deste ano. As portas da Globo estão abertas para novos projetos de Valmir no futuro", diz a emissora.
Valmir Salaro era repórter especial do Fantástico desde o início dos anos 2000, função que exercia até agora. O jornalista é responsável pela cobertura de assuntos policiais quentes, como crimes que chocaram o Brasil, por exemplo.
Ele também é conhecido por ter sido o repórter que revelou o caso Escola Base, onde os donos foram acusados no inquérito policial de abuso sexual. Execrados pela mídia e pela opinião pública, tiveram suas vidas destruídas. Posteriormente, ficou provado que eles eram inocentes.
"O estrago tinha sido feito. Com isso, aprendi uma lição: desconfiar sempre da versão policial e não embarcar em um ponto de vista sem uma investigação própria tratando-se de um assunto tão grave", afirmou ele sobre o assunto em depoimento ao Memória Globo.
Em 2022, a Globo lançou o documentário Escola Base - Um repórter enfrenta o passado, onde Salaro reencontrou envolvidos no caso da Escola Base e pediu desculpas pelos erros que cometeu na cobertura.

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