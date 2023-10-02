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Ana Furtado comemora fim do tratamento contra o câncer em vídeo com Boninho

Após batalha contra câncer de mama, a apresentadora celebra término de tratamento: ‘Que alegria!”
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 08:36

A apresentadora Ana Furtado é contratada pela TNT
A apresentadora Ana Furtado comemorou o fim do seu tratamento contra o câncer Crédito: Instagram/@tntbr
A apresentadora Ana Furtado comemorou o fim do seu tratamento contra o câncer com um vídeo postado nas suas redes sociais neste sábado (30). Ao lado do marido, o Boninho, Ana mostra o momento em que toma o último comprimido e encerra o seu tratamento. Emocionada, a apresentadora explica que fez questão de dividir a conquista com a presença do diretor.
"Chamei você para um momento muito especial para mim. Sabe o que é isso? É o meu último comprimido", diz. "Eu queria que você estivesse aqui comigo. Acabou! Que alegria, consegui. Conseguimos!".
Nos comentários, seguidores e personalidades deixaram as suas mensagens de apoio e comemoraram junto com a apresentadora. A cantora Preta Gil, que recentemente passou por um tratamento contra um câncer no intestino, escreveu: "Que emoção , obrigada por todas as vezes que você me deu uma palavra de incentivo , você é guerreira ".
Em maio de 2018, Ana Furtado revelou publicamente seu diagnóstico de câncer de mama, enfatizando a importância do autoexame e do apoio familiar em sua jornada. Após realizar uma cirurgia para a retirada do tumor e submeter-se ao tratamento pós-cirúrgico, incluindo quimioterapia, a apresentadora alcançou a remissão da doença.
Em abril deste ano, Ana anunciou o lançamento de um livro sobre sua experiência com o câncer de mama. A obra tem como objetivo compartilhar seus anseios, oferecer força, desmistificar a doença e trazer esperança para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

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