Gordura no fígado: veja os principais sinais da doença

A gordura no fígado, também conhecida como esteatose hepática, é um problema que acontece quando as células do fígado são infiltradas por células de gordura, causando uma inflamação do órgão. O fígado é responsável por exercer mais de 500 funções fundamentais para o organismo e estima-se que a doença atinja pelo menos 30% da população.
O aumento da gordura no fígado pode resultar em inflamação e evoluir para doenças graves como cirrose hepática, hepatite gordurosa e câncer. Por isso, é preciso ficar atentos aos sinais. Confira no vídeo!