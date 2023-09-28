Celulite ocular: o que é a doença do filho de Sthefany Brito

Sthefany Brito e Enrico: a criança ficou internada devido a uma celulite ocular Crédito: Reprodução @Sthefanybrito

O filho da Sthefany Brito ficou internado no hospital devido a uma celulite ocular. Ela explicou que o pequeno foi picado por um mosquito no rosto, próximo à região do olho, e ficou bastante inchado. "Dei um antialérgico, porque isso já tinha acontecido algumas vezes e antialérgico era o suficiente", disse a atriz em vídeo publicado no Instagram. Mas, no dia seguinte, ele piorou e Sthefany acendeu um alerta.

"No domingo, ele acordou com o olhinho direito completamente inchado, vermelho e fechado. Ele não conseguia abrir o olho, não enxergava com o olho direito, e a pediatra falou: ‘[Leva para o] hospital’. Nossa, eu lembro da sensação da minha perna bambear quando ouvi 'hospital'", ressaltou. Chegando lá, a mãe foi informada de que o pequeno tinha celulite ocular. "A picada do mosquito virou porta de entrada de bactérias, ele deve ter coçado com a mãozinha suja e dito e feito. Fomos e ficamos lá", contou. Enrico recebeu medicação diretamente na veia e após alguns dias recebeu alta.

Diferente dos “furinhos” que vemos na pele, a celulite ocular é uma doença infecciosa que pode causar outras doenças se não for tratada. Segundo a oftalmologista Liliana Nóbrega, a doença atinge a face onde estão localizados os olhos e seus anexos, como músculos, nervos, vasos sanguíneos e aparelho lacrimal. “A celulite ocular é uma infecção que afeta a órbita ocular e pode ser pré-septal, ou seja, um pouco mais superficial, ou pós-septal, um pouco mais profunda, podendo levar à internação do paciente”, explica a médica.

A doença atinge, na maioria das vezes, bebês e crianças com até cinco anos. “Nessa faixa etária, o sistema imunológico ainda não é maduro e as estruturas que envolvem o olho são mais delicadas, favorecendo o surgimento da doença. Porém, pessoas de qualquer idade podem desenvolver essa condição, principalmente pessoas com doenças autoimunes”, diz a médica.

"Os principais sintomas são vermelhidão e inchaço intenso das pálpebras, sensibilidade da região afetada, dores e dificuldades para movimentar os olhos, febre, dor de cabeça e redução da visão"

TRATAMENTO

A origem da celulite ocular está associada a outras infecções que atingem os seios da face, como rinite e sinusite. “Picadas de inseto em pessoas alérgicas, dermatites, traumas oculares, conjuntivite e abscesso dentário também podem levar ao desenvolvimento do problema", diz Liliana Nóbrega.

É importante informar que o tratamento da doença é conduzido conforme a bactéria que a causou. Segundo a médica, no primeiro sinal de sintoma, o paciente deve consultar o oftalmologista. “O tratamento da celulite pré-septal é feito com antibióticos comuns, pois não é considerado grave. Já na celulite pós-septal, considerada o estágio mais avançado da doença, o paciente precisa ser submetido a uma internação para fazer o tratamento com antibiótico endovenoso”.