Confira 8 benefícios dos sucos funcionais nos dias quentes

Sucos funcionais são uma alternativa saudável para manter o bem-estar do corpo nos dias de altas temperaturas Crédito: New Africa | Shutterstock

Os alimentos e as bebidas ingeridas no dia a dia fazem toda a diferença na saúde, pois fornecem os nutrientes e as vitaminas de que o corpo precisa. E, para quem busca uma dieta saudável, os sucos funcionais são uma excelente aposta, uma vez que contribuem com diversas funções do organismo e, preparados com frutas, legumes e grãos, aumentam a saciedade e favorecem o emagrecimento.

Por isso, confira os principais benefícios dos sucos funcionais para te motivar a incluí-los no cardápio semanal e aumentar a saúde do corpo!

1. Hidratam o corpo

Por se tratar de uma bebida preparada à base de água e combinada com frutas, legumes e grãos, os sucos funcionais favorecem a hidratação do corpo, principalmente quando aliados a ingredientes que também são ricos em água, como a melancia e o melão.

De acordo com a nutricionista Joana Lucyk, a água é importante para o funcionamento de diversas funções do corpo.“A manutenção da homeostasia, que é a promoção do meio em que ocorrem os processos bioquímicos e metabólicos; a lubrificação de tecidos com articulações e serosas; composição de líquidos digestivos, respiratórios e excretórios; manutenção da temperatura corporal e transporte de gases, nutrientes e metabólitos são as principais funções exercidas pela água”, aponta.

2. Ajudam a eliminar toxinas do organismo

Os sucos também podem ser desintoxicantes, logo favorecem a eliminação de toxinas e resíduos do organismo, geralmente ingeridos por refeições com alimentos que contêm conservantes. Dessa forma, eles evitam inflamações e infecções, como a urinária, que, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), aumenta no período de calor, especialmente no verão, devido à desidratação.

3. São fonte de nutrientes

Preparada à base de vegetais e frutas, a bebida oferece muitos nutrientes para o corpo, como fibras, vitaminas, sais minerais e proteínas que, associadas a uma dieta e hábitos de vida saudáveis, trazem uma série de benefícios para o organismo. Como exemplos, pode-se citar o fortalecimento do sistema imunológico, o aumento da sensação de bem-estar e a maior disposição para o cotidiano.

4. Combatem a retenção de líquido

A retenção de líquido costuma se elevar nos dias de calor intenso. Isso porque, quando o corpo está exposto a um ambiente de alta temperatura, tende a aumentar a sua temperatura também; e, para resfriar, os vasos sanguíneos se dilatam, provocando a retenção de líquido.

Porém, como os sucos funcionais também são diuréticos, ajudam a eliminar o excesso de líquido por meio da urina e do suor, melhorando o funcionamento dos rins e auxiliando no emagrecimento. Para isso, você pode preparar um suco com melão, pepino, abacaxi e melancia. “Devido ao seu teor de água, a melancia contribui para o aumento da diurese (produção de urina), atuando diretamente no combate à retenção de líquido”, afirma a nutricionista Renata Guirau.

Sucos funcionais auxiliam na eliminação de toxinas e ajudam o organismo a absorver melatonina, hormônio responsável pelo sono Crédito: Gorodenkoff Shutterstock

5. Melhoram o sono

Nos dias de calor, dormir pode ficar mais difícil. Contudo, com os sucos funcionais, as suas noites podem ficar mais tranquilas. Isso porque, ao ajudar a eliminar as toxinas do corpo, o suco auxilia o organismo na absorção de melatonina, hormônio responsável pelo sono, proporcionando uma noite de descanso reparadora e maior disposição.

“É durante o sono que o cérebro consolida a memória de acontecimentos recentes e importantes. Quando dormimos bem, temos maior capacidade de raciocínio, agilidade, interpretação”, explica o cardiologista Carlos Portella.

6. Possuem ação antioxidante

Muitos dos ingredientes utilizados no preparo dos sucos funcionais, como frutas, vegetais e ervas, são naturalmente antioxidantes. Tal vantagem ajuda a proteger o corpo contra o envelhecimento precoce, que, por sua vez, é causado também pelo excesso de exposição aos raios UV e provoca a degradação das fibras de colágeno, além de diversas doenças.

“Proteger-se dos raios ultravioletas é essencial para mantermos a saúde da pele, prevenir o fotoenvelhecimento e minimizar a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pele. É fundamental usar protetor solar todos os dias”, explica Mário Abatemarco, farmacêutico e professor de cosmetologia, especialista da Farmácia Artesanal (grupo de franquias de farmácias de manipulação).

7. Estimulam o funcionamento do intestino

Dependendo dos ingredientes utilizados para o seu preparo, alguns sucos funcionais estimulam o funcionamento intestinal. Isso porque eles contêm um alto teor de fibras e líquidos que ajudam a promover os movimentos intestinais, prevenindo a constipação e mantendo o trato digestivo funcionando adequadamente.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.

8. Controlam o peso

Durante os dias de calor, é comum as pessoas comerem mais, principalmente sorvetes ricos em açúcar. Uma alternativa, os sucos funcionais são uma excelente opção, sobretudo para se refrescar de forma saudável.

Por serem preparados com ingredientes com baixo teor calórico e ricos em fibras, favorecem o controle de peso e ajudam no emagrecimento. Isso porque as substâncias contidas nos sucos aumentam a sensação de saciedade, o que reduz o consumo de alimentos e, consequentemente, a fome. Além disso, tais bebidas promovem a perda de gordura corporal.

“As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, isso pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

Cuidados com os sucos funcionais