Trump diz que novos ataques dos EUA no Irã 'honram' soldados americanos mortos na Jordânia e no Iraque

Explosões foram ouvidas em diversas cidades iranianas após os ataques lançados pelos EUA durante a noite Crédito: US Central Command

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que novos ataques dos EUA atingiram o Irã "com muita força", acrescentando que a ofensiva foi "em honra" aos três soldados americanos mortos nos últimos dias — dois na Jordânia e um no Iraque.

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20/07), horário local, o Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou ter lançado uma "nova onda" de ataques. Foi a nona noite consecutiva de ofensiva, e explosões foram ouvidas em todo o Irã.

Os EUA afirmaram ter atacado instalações militares e redes de comunicação para "diminuir ainda mais" os ataques de Teerã contra embarcações no Estreito de Ormuz.

O Irã afirmou ter respondido com um "ataque surpresa" na Síria e que alvejou aeronaves americanas no aeroporto de Aqaba, na Jordânia.

Em outras partes da região, as forças armadas do Kuwait disseram ter interceptado drones iranianos.

A agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim informou que os ataques americanos atingiram várias cidades do Irã, incluindo Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr e Bandar Imam Khomeini.

A mídia estatal iraniana afirmou também que dois petroleiros explodiram ao tentar atravessar o Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que os petroleiros estavam atravessando o que chamou de "rota sul insegura e perigosa" do estreito e "explodiram e foram parados". O Comando Central (Centcom) dos EUA contestou a informação.

A Guarda Revolucionária Islâmica acrescentou que o estreito "não será seguro para o trânsito de produtos petroquímicos, nem mesmo de uma única gota de petróleo e gás" enquanto os ataques dos EUA continuarem e que responderá com uma "operação punitiva".

Durante o fim de semana, os EUA confirmaram que um militar foi morto após um ataque iraniano no norte do Iraque no sábado.

A morte ocorreu um dia após um ataque a uma base na Jordânia, onde dois soldados americanos foram mortos e outro foi dado como desaparecido. Os EUA disseram que "restos mortais não identificados" foram encontrados e que a identificação desses restos mortais está em andamento.

Com a continuidade dos ataques entre os EUA e o Irã durante o fim de semana, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os EUA "permanecem sempre abertos a uma solução diplomática".

Em referência ao Estreito de Ormuz, Rubio também disse que "o mundo precisa decidir se vai ou não permitir que uma via navegável internacional fique sob o controle" do Irã, afirmando que Teerã estava usando essa rota marítima crucial como moeda de troca.