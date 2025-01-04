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5 saladas refrescantes e leves para o verão

Aprenda a preparar receitas saudáveis, saborosas e práticas
Portal Edicase

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Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 11:19

Salada de alface com tomate e pepino (Imagem: Nitr | Shutterstock)
Salada de alface com tomate e pepino Crédito: Nitr | Shutterstock
O verão é a estação perfeita para apostar em pratos leves, refrescantes e repletos de sabor. Por isso, as saladas são as grandes protagonistas do período. Preparadas com ingredientes frescos e nutritivos, elas ajudam a manter o corpo hidratado sem sair da dieta.
Além disso, são fáceis de preparar, o que facilita as refeições durante as viagens ou comemorações em família. Abaixo, confira como preparar saladas refrescantes e leves para o verão!

Salada de alface com tomate e pepino

Ingredientes

  • 1 pepino fatiado
  • 4 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/4 cebola-roxa descascada e fatiada
  • Folhas de 1/2 maço de alface higienizadas e rasgadas
  • Salsa picada, sal, suco de limão e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e cubra com os demais ingredientes. Tempere com sal, suco de limão, salsa e azeite. Sirva em seguida.
Dica: sirva a salada decorada com azeitonas verdes.

Salada com tomate, abacate e iogurte

Ingredientes:

  • 8 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, suco de limão, manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua
  • Folhas de 1 maço de alface-americana higienizadas e rasgadas
  • 1 muçarela de búfala picada
Molho: 
  • 100 ml de iogurte natural desnatado
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os tomates-cereja e tempere com azeite e sal. Reserve por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, coloque o abacate e regue com o suco de limão. Junte as folhas de alface, o tomate reservado, a muçarela de búfala e o manjericão e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, o suco de limão e o azeite e mexa para incorporar. Despeje sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com goiaba e manga

Ingredientes:

  • Folhas de 1/2 maço de alface-americana higienizadas e rasgadas
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
  • 1 cebola roxa descascada e fatiada
  • 1 manga descascada e picada
  • 100 g de folhas de rúcula higienizadas e rasgadas
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque a alface, os tomates-cereja, a cebola roxa, a manga, as folhas de rúcula e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, o suco de limão e o sal e mexa para incorporar. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.
Salada de alface com frango, abacaxi e chia (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Salada de alface com frango, abacaxi e chia Crédito: from my point of view | Shutterstock

Salada de alface com frango, abacaxi e chia

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
  • 6 folhas de alface-crespa higienizadas e rasgadas
  • 1/2 rabanete cortado em rodelas
  • 1/2 pepino cortado em meia-lua
  • 1/3 xícara de chá de abacaxi descascado e cortado em meia-lua
  • 1/4 xícara de chá de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o rabanete, o pepino e o abacaxi e misture. Acrescente o frango e tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique com as sementes de chia. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com pera

Ingredientes:

  • 100 g de folhas de rúcula higienizadas e rasgadas
  • 1 pera sem sementes e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o suco de limão e o azeite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula e as peras. Despeje o molho sobre a salada e misture para incorporar. Finalize salpicando com as nozes e sirva em seguida.

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